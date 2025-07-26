Беременная Трусова раскрыла правду об отношениях с Кондратюком: одна фраза решила всё

Трусова о бывшем партнёре: почему она не хочет удалять совместные фото

1:08 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Российский шоу-бизнес

Серебряный призёр Олимпиады-2022 Александра Трусова готовится к родам в августе. 21-летняя фигуристка и её супруг Макар Игнатов ожидают первенца, подтвердив новость ещё в марте.

Фото: Аккаунт Федерации Фигурного катания на коньках России Вконтакте by vk.com/ruskating, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Александра Трусова

В интервью шоу "Пара нормальных" Трусова затронула тему отношений с бывшим партнёром — олимпийским чемпионом Марком Кондратюком. Их годовой роман распался из-за разногласий в планах на семью.

Несмотря на это, в её соцсетях остались совместные фото.

"Удалять их по-детски. Все об этом знают. Если бы Марк попросил — убрала бы", — объяснила спортсменка.

Игнатов, присутствовавший в студии, поддержал жену: "Прошлое не изменишь. Я поступил аналогично. Про бывших — либо хорошо, либо никак".

Пара, объявившая о помолвке в июне 2024-го, сыграла свадьбу 17 августа 2024 года. Трусова подчеркнула, что сегодня сосредоточена на семье с Игнатовым и скором материнстве.

Уточнения

Алекса́ндра Вячесла́вовна Тру́сова (после замужества в 2024 году — Игна́това; род. 23 июня 2004, Рязань, Россия) — российская фигуристка, выступающая в одиночном катании.



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