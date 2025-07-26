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Василий Степанов послал журналистов: что скрывает звезда Обитаемого острова?

Звезда Обитаемого острова Василий Степанов: новый скандал с прессой
0:55
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Актёр Василий Степанов, известный по роли Максима Каммерера в "Обитаемом острове", грубо отказался от общения с журналистами у своего дома.

Мониторы
Фото: commons.wikimedia.org by Georges Seguin, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Мониторы

По данным Mash, корреспонденты пришли узнать его мнение о съёмках сериала "Полдень" по мотивам романа Стругацких "Жук в муравейнике".

В новом проекте роль Каммерера, которую в 2008-м сыграл Степанов, исполняет Юрий Колокольников. На просьбу прокомментировать это артист ответил резко: "Вещи свои собрали и *** отсюда ***!" — и захлопнул дверь.

Инцидент произошёл на фоне проблем со здоровьем актёра. В 2020 году его брат Максим сообщил о диагнозе "шизофрения", предположив, что болезнь развилась после съёмок в "Обитаемом острове".

С тех пор Степанов ведёт закрытый образ жизни, редко появляясь на публике.

Уточнения

Васи́лий Серге́евич Степа́нов (род. 14 января 1986, Москва, СССР) — российский актёр, исполнитель главной роли Максима Каммерера в кинематографической дилогии «Обитаемый остров».

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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