Душнее чата не видел: Белый* шокирован перепиской в закрытом чате иноагентов после своего включения в список

Комик Руслан Белый* в новом стендапе рассказал о необычном последствии статуса иноагента.
В день признания его добавили в закрытый чат, где общаются исключительно лица из реестра иноагентов.
"Прочитал всю переписку и готов заявить: 99% людей там признаны правильно. Душнее чата в жизни не видел!" — пошутил Белый.
По его словам, участники — преимущественно политологи, социологи и общественные деятели — общаются сложными формулировками со ссылками на международные кодексы.
Юморист подчеркнул контраст между их стилем и своей профессией: "Я там единственный комик". Его ироничное замечание о "духах" (сленговое "зануды") стало реакцией на чрезмерно формализованную атмосферу чата.
* физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента
Русла́н Ви́кторович Бе́лый (род. 28 декабря 1979, Прага, Чехословакия) — российский комик, продюсер, телеведущий и юморист.
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