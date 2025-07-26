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Душнее чата не видел: Белый* шокирован перепиской в закрытом чате иноагентов после своего включения в список

Руслан Белый* попал в чат иностранных агентов и раскритиковал его атмосферу
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Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Комик Руслан Белый* в новом стендапе рассказал о необычном последствии статуса иноагента.

Руслан Белый
Фото: commons.wikimedia.org by Руслан Белый, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Руслан Белый

В день признания его добавили в закрытый чат, где общаются исключительно лица из реестра иноагентов.

"Прочитал всю переписку и готов заявить: 99% людей там признаны правильно. Душнее чата в жизни не видел!" — пошутил Белый.

По его словам, участники — преимущественно политологи, социологи и общественные деятели — общаются сложными формулировками со ссылками на международные кодексы.

Юморист подчеркнул контраст между их стилем и своей профессией: "Я там единственный комик". Его ироничное замечание о "духах" (сленговое "зануды") стало реакцией на чрезмерно формализованную атмосферу чата.

* физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента

Уточнения

Русла́н Ви́кторович Бе́лый (род. 28 декабря 1979, Прага, Чехословакия) — российский комик, продюсер, телеведущий и юморист. 

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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