Сын Королёвой избегает венчания: что скрывает его реакция на предложение жены?

Сын Наташи Королёвой технично слился на вопросе о венчании

1:02 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Жена сына Наташи Королёвой стала мечтать о венчании, но Архипа Глушко такие перспективы не вдохновили.

Фото: ВК-аккаунт Наташи Королёвой by неизвестен is licensed under public doman Певица Наташа Королёва и стриптизёр Тарзан

Сын певицы Наташи Королёвой и стриптизёра Тарзана (настоящее имя Сергей Глушко) своеобразно отреагировал на предложение жены обвенчаться в церкви.

Супруга Архипа Мелисса сняла видео в православном храме.

"Мы будем венчаться?" — спросила девушка мужа.

Архип поспешил выключить видео, которое Мелисса вела в церкви. Вместо ответа он запретил супруге вести съёмку, так как это, по мнению молодого человека, запрещено делать.

Интернет-пользователи пошутили, что Архип "технично слился" от неудобного вопроса.

Сейчас невестка Наташи Королёвой делает операцию по исправлению челюсти. Для коррекции ей пришлось удалить часть зубов.

Королёва одобрила выбор сына, отметив, что её невестка — искренняя и хозяйственная девушка.

Уточнения

Ната́ша Королёва (настоящее имя — Ната́лья Влади́мировна Порыва́й (укр. Наталія Володимирівна Поривай); род. 31 мая 1973, Киев, Украинская ССР, СССР) — советская и российская эстрадная певица, киноактриса, фотомодель и телеведущая. Заслуженная артистка Российской Федерации (2004).



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