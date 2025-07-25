Просто реклама фотоателье: Бортич раскрыла роман с молодым актёром через ироничные поцелуи в соцсетях

Саша Бортич подтвердила отношения с Давидом Сократяном редкими совместными фото

1:25 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Российский шоу-бизнес

Саша Бортич официально подтвердила слухи о романе с 27-летним актёром Давидом Сократяном, опубликовав серию откровенных фото в Instagram*.

Фото: instagram by личный аккаунт Саши Бортич в Инстаграм* (запрещен в РФ), https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Саша Бортич

На чёрно-белых кадрах пара запечатлена в объятиях, поцелуях и дурачествах, сопроводив их ироничной подписью: "Это просто реклама фотоателье. Позвали с парнем изобразить влюблённых. Кажется, получилось".

Фанаты мгновенно распознали истинный посыл. В комментариях разразились поздравления: "Вы — инь и ян!", "Такой химии не сыграть". Сократян поддержал шутку, поблагодарив за "совместную работу".

Отношения развиваются с осени 2024 года, когда пару заметили на премьере сериала "Подростки в космосе", где Сократян исполнил одну из ролей. В феврале актриса намекала на новые чувства, опубликовав фото с мужчиной (лицо было скрыто), а теперь раскрыла личность избранника.

Давид Сократян, уроженец китайского Цзямусы, известен по проектам "Трудные подростки" и "Любовь Советского Союза". Его харизма и роли романтических героев стремительно повышают узнаваемость актёра в российском кинематографе.

* Соцсеть Instagram запрещена на территории РФ, принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией

Уточнения

Алекса́ндра Никола́евна Бо́ртич (бел. Аляксандра Мікалаеўна Борціч; род. 24 сентября 1994, Светлогорск, Гомельская область) — белорусская и российская актриса театра и кино.



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