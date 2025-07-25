Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Дмитрий Губерниев о мечте увидеть Пугачёву в России: она не иноагент, верю в концерт
Пляж Кереш-тороки: бесплатный вход, платная парковка и атмосфера Средиземноморья
Шаги для правильной чистки кондиционера и профилактики плесени и неприятных запахов
Раскопки в Тауэре: что обнаружили археологи в часовне Святого Петра
При длительном простое автомобиля ведёт к деградации топлива в системе
Тараканы могут прожить больше недели без головы, пока не погибнут от жажды
Фанаты "Александрии" выкрикнули оскорбление во время матча Лиги конференций с "Партизаном"
Соль повышает риск сердечных заболеваний и рака, унося 2 миллиона жизней ежегодно
Нежные диетические сырники с бананом помогают контролировать тягу к сладкому

Просто реклама фотоателье: Бортич раскрыла роман с молодым актёром через ироничные поцелуи в соцсетях

Саша Бортич подтвердила отношения с Давидом Сократяном редкими совместными фото
1:25
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Саша Бортич официально подтвердила слухи о романе с 27-летним актёром Давидом Сократяном, опубликовав серию откровенных фото в Instagram*.

Саша Бортич
Фото: instagram by личный аккаунт Саши Бортич в Инстаграм* (запрещен в РФ), https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Саша Бортич

На чёрно-белых кадрах пара запечатлена в объятиях, поцелуях и дурачествах, сопроводив их ироничной подписью: "Это просто реклама фотоателье. Позвали с парнем изобразить влюблённых. Кажется, получилось".

Фанаты мгновенно распознали истинный посыл. В комментариях разразились поздравления: "Вы — инь и ян!", "Такой химии не сыграть". Сократян поддержал шутку, поблагодарив за "совместную работу".

Отношения развиваются с осени 2024 года, когда пару заметили на премьере сериала "Подростки в космосе", где Сократян исполнил одну из ролей. В феврале актриса намекала на новые чувства, опубликовав фото с мужчиной (лицо было скрыто), а теперь раскрыла личность избранника.

Давид Сократян, уроженец китайского Цзямусы, известен по проектам "Трудные подростки" и "Любовь Советского Союза". Его харизма и роли романтических героев стремительно повышают узнаваемость актёра в российском кинематографе.

* Соцсеть Instagram запрещена на территории РФ, принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией

Уточнения

Алекса́ндра Никола́евна Бо́ртич (бел. Аляксандра Мікалаеўна Борціч; род. 24 сентября 1994, Светлогорск, Гомельская область) — белорусская и российская актриса театра и кино.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Популярное
25 июля: День следователей, казнь декабристов и смерть Высоцкого

Сегодня с профессиональным праздником поздравляем всех следователей. О чем еще стоит вспомнить 25 июля?

25 июля: День следователей, казнь декабристов и смерть Высоцкого
Надзор вызван в высшей степени безнравственными картинами, развращающими публику… — писала газета Русский голос 25 июля 1907 года
Надзор вызван в высшей степени безнравственными картинами, развращающими публику… — писала газета Русский голос 25 июля 1907 года
26 июля: последняя жертва инквизиции, кубинская революция и Собор Архангела Гавриила
Несколькими пожилыми деятелями Кракова основан Клуб лысых… — писала газета Новости дня 26 июля 1902 года
Венозная гипертензия связана с сердечными заболеваниями и высоким риском смертности — исследование Игорь Буккер Китай и Евросоюз провели саммит накануне холодной войны между ними Любовь Степушова Донбасс: Главное на войне — это остаться человеком Дарья Асламова
Последние материалы
Пляж Кереш-тороки: бесплатный вход, платная парковка и атмосфера Средиземноморья
Шаги для правильной чистки кондиционера и профилактики плесени и неприятных запахов
Раскопки в Тауэре: что обнаружили археологи в часовне Святого Петра
При длительном простое автомобиля ведёт к деградации топлива в системе
Тараканы могут прожить больше недели без головы, пока не погибнут от жажды
Фанаты "Александрии" выкрикнули оскорбление во время матча Лиги конференций с "Партизаном"
Соль повышает риск сердечных заболеваний и рака, унося 2 миллиона жизней ежегодно
Нежные диетические сырники с бананом помогают контролировать тягу к сладкому
США обвиняют Китай в усилении нефтяных связей с Россией и Ираном
Сергей Безруков устроил семье незабываемый досуг на природе
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.