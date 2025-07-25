Просто реклама фотоателье: Бортич раскрыла роман с молодым актёром через ироничные поцелуи в соцсетях

Саша Бортич официально подтвердила слухи о романе с 27-летним актёром Давидом Сократяном, опубликовав серию откровенных фото в Instagram*.
На чёрно-белых кадрах пара запечатлена в объятиях, поцелуях и дурачествах, сопроводив их ироничной подписью: "Это просто реклама фотоателье. Позвали с парнем изобразить влюблённых. Кажется, получилось".
Фанаты мгновенно распознали истинный посыл. В комментариях разразились поздравления: "Вы — инь и ян!", "Такой химии не сыграть". Сократян поддержал шутку, поблагодарив за "совместную работу".
Отношения развиваются с осени 2024 года, когда пару заметили на премьере сериала "Подростки в космосе", где Сократян исполнил одну из ролей. В феврале актриса намекала на новые чувства, опубликовав фото с мужчиной (лицо было скрыто), а теперь раскрыла личность избранника.
Давид Сократян, уроженец китайского Цзямусы, известен по проектам "Трудные подростки" и "Любовь Советского Союза". Его харизма и роли романтических героев стремительно повышают узнаваемость актёра в российском кинематографе.
* Соцсеть Instagram запрещена на территории РФ, принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией
Алекса́ндра Никола́евна Бо́ртич (бел. Аляксандра Мікалаеўна Борціч; род. 24 сентября 1994, Светлогорск, Гомельская область) — белорусская и российская актриса театра и кино.
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