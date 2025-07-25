Несправедливо на эмоциях: Вайкуле шокирована запретом Орбакайте в Латвии и раскрыла правду о русском языке

Не сделала ничего плохого! Вайкуле против запрета концертов Орбакайте

1:08 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Российский шоу-бизнес

Лайма Вайкуле раскритиковала запрет концертов Кристины Орбакайте в Латвии.

Фото: commons.wikimedia.org by IMaxTrend, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Кристина Орбакайте

Певица считает внесение дочери Аллы Пугачёвой в "чёрный список" необоснованным решением, принятым на эмоциях.

"Если смотреть с точки зрения закона — возможно, я чего-то не знаю. Но Кристина не сделала бы в Латвии ничего плохого. Она гражданка Литвы", — заявила Вайкуле.

Её возмущает, что выступления артистки, не представляющей угрозы, отменяют без веских причин. Ролик из интервью исполнительницы опубликовал Telegram-канал "Хуже и не скажешь".

Отдельно певица высказалась о значении русского языка. По её мнению, отказ от него лишает Латвию инструмента межнационального общения: "Русский язык давал возможность всем понимать друг друга! Грузия, Армения, Азербайджан — мы говорили на одном языке. Иначе здесь перестанут друг друга понимать".

Вайкуле напомнила, что сама долго сомневалась в возможности петь на русском, но теперь признаёт его объединяющую роль.

Уточнения

Ла́йма Станиславовна Ва́йкуле (латыш. Laima Vaikule; род. 31 марта 1954, Цесис, Латвийская ССР, СССР) — советская и латвийская эстрадная певица, актриса, заслуженная артистка Литовской ССР (1990), народная артистка Латвийской Республики (1995).





Кристи́на Эдмундовна Орбака́йте (лит. Kristina Orbakaitė, род. 25 мая 1971, Москва) — советская и российская эстрадная певица, актриса, заслуженная артистка Российской Федерации (2013).





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