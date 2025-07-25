Несправедливо на эмоциях: Вайкуле шокирована запретом Орбакайте в Латвии и раскрыла правду о русском языке

Лайма Вайкуле раскритиковала запрет концертов Кристины Орбакайте в Латвии.
Певица считает внесение дочери Аллы Пугачёвой в "чёрный список" необоснованным решением, принятым на эмоциях.
"Если смотреть с точки зрения закона — возможно, я чего-то не знаю. Но Кристина не сделала бы в Латвии ничего плохого. Она гражданка Литвы", — заявила Вайкуле.
Её возмущает, что выступления артистки, не представляющей угрозы, отменяют без веских причин. Ролик из интервью исполнительницы опубликовал Telegram-канал "Хуже и не скажешь".
Отдельно певица высказалась о значении русского языка. По её мнению, отказ от него лишает Латвию инструмента межнационального общения: "Русский язык давал возможность всем понимать друг друга! Грузия, Армения, Азербайджан — мы говорили на одном языке. Иначе здесь перестанут друг друга понимать".
Вайкуле напомнила, что сама долго сомневалась в возможности петь на русском, но теперь признаёт его объединяющую роль.
Ла́йма Станиславовна Ва́йкуле (латыш. Laima Vaikule; род. 31 марта 1954, Цесис, Латвийская ССР, СССР) — советская и латвийская эстрадная певица, актриса, заслуженная артистка Литовской ССР (1990), народная артистка Латвийской Республики (1995).
Кристи́на Эдмундовна Орбака́йте (лит. Kristina Orbakaitė, род. 25 мая 1971, Москва) — советская и российская эстрадная певица, актриса, заслуженная артистка Российской Федерации (2013).
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