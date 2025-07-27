Религиозный гнев Вики Цыгановой: почему досталось Оззи Осборну и Ленину?

Новый выпад Вики Цыгановой: Осборн и Ленин стали мишенью критики

Вика Цыганова вновь оказалась в центре внимания благодаря своим резким высказываниям. На этот раз поводом послужила смерть известного рок-музыканта Оззи Осборна. Певица, известная своей религиозностью, выразила несогласие с трауром поклонников легендарного британца.

Фото: commons.wikimedia.org by Schekinov Alexey Victorovich, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Вика Цыганова

Цыганова не стеснялась в выражениях, пожелав Осборну отправиться в ад. Она процитировала Библию, призывая не создавать кумиров, и заявила о необходимости оградить детей от "проявлений ада", упомянув текущий "апокалипсис" и "богохульство". По мнению певицы, все россияне, ведущие нечестивый образ жизни, должны последовать за Осборном в ад, куда, как она считает, тот стремился всю жизнь.

Затем Вика Цыганова переключила своё внимание на фигуру Владимира Ленина. Она высказала требование убрать тело вождя пролетариата из Мавзолея и ликвидировать, по её словам, "культ поклонения псевдомощам".

Уточнения

Викто́рия Ю́рьевна (Ви́ка) Цыгано́ва (фамилия при рождении — Жу́кова; род. 28 октября 1963, Хабаровск, СССР) — советская и российская певица, композитор, театральная актриса и модельер.



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