Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Ветеринары советуют джек-рассела и левретку как породы без запаха и линьки
Перегрев двигателя: почему нельзя глушить мотор сразу и как действовать в пробке
Обрывание бутонов снижает урожай картофеля — агрономы советуют не вмешиваться
Опасности профессионального педикюра: как минимизировать риски для здоровья
План побега Блиновской сорвался: детали задержания на границе
Китай отправляет в Россию комплектующие для Гераней под видом холодильников
Учёные зафиксировали синхронизацию сердцебиения у пожилых супругов — исследование в США
Корякская сопка — символ Петропавловска-Камчатского, объясняют гиды
Франция создала центр аддитивного производства для ключевых компонентов АЭС

Религиозный гнев Вики Цыгановой: почему досталось Оззи Осборну и Ленину?

Новый выпад Вики Цыгановой: Осборн и Ленин стали мишенью критики
Шоу-бизнес

Вика Цыганова вновь оказалась в центре внимания благодаря своим резким высказываниям. На этот раз поводом послужила смерть известного рок-музыканта Оззи Осборна. Певица, известная своей религиозностью, выразила несогласие с трауром поклонников легендарного британца.

Вика Цыганова
Фото: commons.wikimedia.org by Schekinov Alexey Victorovich, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Вика Цыганова

Цыганова не стеснялась в выражениях, пожелав Осборну отправиться в ад. Она процитировала Библию, призывая не создавать кумиров, и заявила о необходимости оградить детей от "проявлений ада", упомянув текущий "апокалипсис" и "богохульство". По мнению певицы, все россияне, ведущие нечестивый образ жизни, должны последовать за Осборном в ад, куда, как она считает, тот стремился всю жизнь.

Затем Вика Цыганова переключила своё внимание на фигуру Владимира Ленина. Она высказала требование убрать тело вождя пролетариата из Мавзолея и ликвидировать, по её словам, "культ поклонения псевдомощам".

Уточнения

Викто́рия Ю́рьевна (Ви́ка) Цыгано́ва (фамилия при рождении — Жу́кова; род. 28 октября 1963, Хабаровск, СССР) — советская и российская певица, композитор, театральная актриса и модельер.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Популярное
26 июля: последняя жертва инквизиции, кубинская революция и Собор Архангела Гавриила

26 июля 1826 года в Валенсии казнен учитель Каэтано Риполь — последняя жертва инквизиции. Какими еще историческими событиями знаменит этот день?

26 июля: последняя жертва инквизиции, кубинская революция и Собор Архангела Гавриила
Несколькими пожилыми деятелями Кракова основан Клуб лысых… — писала газета Новости дня 26 июля 1902 года
Несколькими пожилыми деятелями Кракова основан Клуб лысых… — писала газета Новости дня 26 июля 1902 года
27 июля: новый Титаник, авиакатастрофа во Львове и игры в Лондоне
Крики в честь победителей смешивались с истериками женщин… — писала газета Биржевые новости 27 июля 1908 года
На Украине идёт война силовиков, которые стали политиками. Это уже агония государства Любовь Степушова Монодиеты не приводят к стабильному снижению веса — что нужно знать Игорь Буккер
Последние материалы
Корякская сопка — символ Петропавловска-Камчатского, объясняют гиды
Франция создала центр аддитивного производства для ключевых компонентов АЭС
Лучшие методы удаления волос в зависимости от типа кожи
Высокоинтенсивные тренировки с меньшими повторениями способствуют быстрому росту мышц — исследователи
Гречка с курицей по-купечески: классическое сытное блюдо для ужина
BMW продолжит выпуск двигателей V8 и R6 в новых моделях — Autocar
Кофеин перегружает организм в жару — эндокринолог рекомендовала пить кофе вечером
Солевая подкормка стимулирует рост луковиц — раствор вносят под корень
Новый выпад Вики Цыгановой: Осборн и Ленин стали мишенью критики
Тираннозавры могли охотиться скоординированно — вывод из новой находки в Канаде
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.