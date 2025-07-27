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Семейный кризис миновал: как родительское терпение помогло дочери Валерии полюбить братика

Невестка Валерии раскрыла секрет: как подружить детей после пополнения в семье — ценные советы
1:20
Шоу-бизнес

Лиана Шульгина, невестка известной певицы Валерии, поделилась трогательными подробностями о том, как её старшая дочь Селин адаптировалась к появлению младшего брата Мирона. В своём блоге Лиана рассказала, что первые недели после рождения Мирона были непростыми для Селин.

Фестиваль «Укек» — деревянные игрушки
Фото: commons.wikimedia.org by ИринаЯ, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Фестиваль «Укек» — деревянные игрушки

Девочка, по словам Лианы, испытывала трудности с принятием нового члена семьи. Она часто капризничала, плакала и даже высказывала желание "отдать его обратно или в детский дом". Селин стремилась привлечь к себе внимание родителей и отказывалась участвовать в уходе за новорождённым, однако, как отметила Лиана, спустя два месяца ситуация кардинально изменилась.

Селин стала заботливой старшей сестрой: она с удовольствием играет с Мироном, оберегает его и постоянно говорит о том, какой он милый и как сильно она его любит. Лиана подчеркнула, что Селин превратилась в настоящую помощницу.

"Теперь это просто какая-то сказка", — заявила Шульгина.

Основываясь на своём опыте, она пришла к выводу, что время и родительское терпение играют ключевую роль в адаптации детей к семейным переменам.

"Главное — не торопить процесс", — заключила она, поделившись ценным советом с подписчиками.

Уточнения

Вале́рия (полное имя — Вале́рия Ю́рьевна Перфи́лова; имя при рождении — А́лла; род. 17 апреля 1968, Аткарск, Саратовская область, СССР) — советская и российская эстрадная певица.

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Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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