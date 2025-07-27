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Трагедия и пиар? Погребняк обвиняет адвокатов в желании прославиться на имени Седоковой

Погребняк вступилась за Седокову: обвинения в смерти Тиммы необоснованны
1:22
Шоу-бизнес

Маргарита Гаврилова, адвокат покойного баскетболиста Яниса Тиммы, в беседе с изданием Super сообщила о намерении добиться привлечения Анны Седоковой к уголовной ответственности по статье "Доведение до самоубийства".

Анна Седокова
Фото: commons.wikimedia.org by Юрий Ядров, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Анна Седокова

На эту информацию отреагировала Мария Погребняк, высказав своё мнение в довольно резкой форме. Она подчеркнула в личном блоге, что брак Седоковой и Тиммы был расторгнут ещё в 2024 году, и назвала иски, поданные семьёй Тиммы, совершенно необоснованными и несправедливыми.

"Они же уже развелись до трагедии! Анна и Янис не жили вместе. Как можно в принципе говорить о "доведении" в такой ситуации?" — заявила она.

Мария не стала скрывать свои оценки и прямо указала на возможную выгоду тех, кто принимает активное участие в этой истории. По мнению Погребняк, подобные действия являются попыткой оказать психологическое давление на Анну Седокову, которая и так тяжело переживает утрату бывшего мужа.

"Честно? Создаётся стойкое ощущение, что адвокаты решили сделать себе имя и карьеру на громком имени Анны и этой страшной трагедии. А эти заявления — чистый прессинг!" — заявила знаменитость.

Уточнения

А́нна Влади́мировна Седоко́ва (укр. Анна Володимирівна Сєдокова; род. 16 декабря 1982, Киев, Украинская ССР, СССР) — украинская поп-певица, автор песен, дизайнер одежды, актриса, теле- и радиоведущая.

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Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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