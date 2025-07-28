Мария Погребняк разоблачила качество мировых брендов: подошва отклеивается

Мария Погребняк пожаловалась на упадок качества мировых брендов

1:18 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Блогер Мария Погребняк присоединилась к мнению о том, что престижные бренды стали выпускать низкокачественную продукцию.

Фото: Телеграм-канал Марии Погребняк by неизвестен is licensed under public doman Блогер Мария Погребняк

Погребняк не прошла мимо новости о жалобах на бренд Loro Piana и других известных фэшн-производителях.

"Это тот самый момент, когда розовые очки разбиваются вдребезги, а вместе с ними и вера в священную корову люкса", — написала Мария в своём Telegram-канале.

Возмутило её разоблачение брендовых кашемировых курток стоимостью 500 тысяч рублей. Себестоимость таких изделий, как выяснилось, составляет 8 тысяч рублей.

"Я в шоке. Мы за что платим? За воздух? За мираж? За маркетинг такой мощности, что он способен превратить 8к в 500к?" — поделилась своим негодованием блогер.

Сомнение у неё вызвали и сумки Dior, на которые цена тоже сильно завышена.

"Наценка в 6000% — это не люкс, это издевательство", — отметила Мария.

Погребняк пожаловалась на то, что у брендовых вещей отклеивается подошва из-за влаги. Она призналась, что приобретала брендовые вещи, однако теперь пересматривает своё отношение к дорогой продукции.

Уточнения

Loro Piana — итальянская компания. Производитель одежды из шерсти и кашемира класса люкс, а также предметов интерьера. Штаб-квартира компании расположена в итальянском городе Куарона.



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