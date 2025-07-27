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Борис Корчевников предостерегает Катю Лель: пришельцы или бесы?

Борис Корчевников объяснил Кате Лель, что к ней приходят бесы под видом НЛО
0:55
Шоу-бизнес

Телеведущий Борис Корчевников предупредил певицу Катю Лель об опасности взаимодействия с представителями внеземных цивилизаций.

Певица Катя Лель
Фото: ВК-аккаунт Кати Лель by неизвестен is licensed under public doman
Певица Катя Лель

Борис Корчевников в беседе с Катей Лель объяснил певице, что она принимает за пришельцев бесов. Глава телеканала "Спас" рассказал, что в 20 веке на пике развития космических технологий враги рода человеческого стали мимикрировать под инопланетян.

Он посоветовал исполнительнице хита "Мой мармеладный" при следующей встрече с НЛО перекрестить незваных гостей и посмотреть, как они поменяют своё поведение.

Катя Лель скептически отнеслась к советам Корчевникова. Она не поменяла свою точку зрения по поводу того, что общается с инопланетным разумом.

Ранее сообщалось, что Катя Лель тратит миллионы на детективов для поисков пропавшего бывшего мужа.

Уточнения

Екатери́на Никола́евна (Катя) Лель (урождённая Чупри́нина; род. 20 сентября 1974, Нальчик) — российская певица и автор песен. Заслуженная артистка России (2025), народная артистка Чечни (2008) и Кабардино-Балкарии (2009).

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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