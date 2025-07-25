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Дмитрий Дибров раскрывает тайну: с какой актрисой он хочет сыграть интимную сцену

Дмитрий Дибров признался, что его привлекают женщины с пубертатной внешностью
0:51
Шоу-бизнес

Телеведущий Дмитрий Дибров объяснил, с какой актрисой он бы хотел сыграть в кино интимную сцену.

Телеведущий Дмитрий Дибров
Фото: ВК-аккаунт Дмитрия Диброва by неизвестен is licensed under public doman
Телеведущий Дмитрий Дибров

Дмитрий Дибров поразмышлял над тем, с какой бы знаменитостью он с удовольствием снялся бы в постельной сцене.

Выяснилось, что образцом красоты Дибров считает актрису Скарлетт Йоханссон. Привлекает его звезда Голливуда тем, что она якобы похожа на уроженку города Ростова.

"У ростовчанок тоже такие пухлые губы, такой подростковый, пубертатный вид. Вот с ней бы я хотел сыграть постельную сцену", — признался Дмитрий в стриме в Twitch.

Дибров предвидел, что его осудят за такие слова и поэтому сам в шутку назвал себя "старым греховодником". 

Ранее Полина Диброва развеяла слухи о расставании с мужем Дмитрием Дибровым.

Уточнения

Дми́трий Алекса́ндрович Дибро́в (род. 14 ноября 1959, Ростов-на-Дону) — советский и российский журналист, шоумен, телеведущий, продюсер и режиссёр, а также певец, музыкант и актёр. 

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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