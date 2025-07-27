Секрет Ксении Бородиной: почему она оставила прежнюю фамилию после замужества?

Почему Ксения Бородина сохранила фамилию Омарова после нового брака?

1:33 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Ксения Бородина после заключения брака с Николаем Сердюковым сохранила свою прежнюю фамилию. Таким образом, официально она по-прежнему носит фамилию своего бывшего мужа Курбана Омарова. Об этом факте стало известно благодаря публикации Telegram-канала "Светский хроник".

Фото: commons.wikimedia.org by Ygor Oliveira, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Обручальные кольца

Свадьба Ксении и Николая состоялась в конце июня. Торжество началось с официальной регистрации в ЗАГСе, а затем продолжилось пышным праздником с участием многих звёздных гостей. Долгое время поклонники телеведущей обсуждали, будет ли она менять документы после нового замужества. Однако спустя месяц стало ясно, что Бородина решила оставить фамилию, связанную с её предыдущим браком.

Ксения Бородина уже давно не состоит в отношениях с Курбаном Омаровым, но юридически всё ещё является Ксенией Омаровой. Ранее она сама объясняла своё решение тем, что не желает тратить время и силы на переоформление документов. По всей видимости, даже новый семейный статус не изменил её позиции.

Стоит отметить, что новый супруг Бородиной Николай Сердюков нередко подвергается критике со стороны общественности. Многие считают, что он находится на содержании у Ксении, и высказывают сомнения в долговечности их союза. Тем не менее сама телеведущая старается опровергнуть эти предположения и доказать своим поклонникам, что её новый брак успешен.

Уточнения

Ксе́ния Ки́мовна Бородина́ (урождённая — Амо́ева, во втором браке — Ома́рова; род. 8 марта 1983, Москва) — российская телеведущая, актриса, диджей и менеджер.



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