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Выстоять очередь из мужчин: как продюсер Александр Златопольский добился Анфисы Чеховой – история знакомства

Анфиса Чехова рассказала о романе с Александром Златопольским: выстоял очередь из мужчин
1:19
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Анфиса Чехова впервые подробно рассказала о начале отношений с актёром и продюсером Александром Златопольским.

Анфиса Чехова
Фото: commons.wikimedia.org by Alexey Yushenkov/Алексей Юшенков, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Анфиса Чехова

Пара, чей роман заметили поклонники, опубликовала трогательное видео с историей знакомства.

Знаменательная встреча произошла 10 сентября на модной премии, которую вела Чехова. Златопольский прибыл для получения награды как "Продюсер года". Телеведущая призналась, что тогда не знала его, в то время как Александр был наслышан о ней.

На сцене между ними мгновенно возникла химия. "Пробежала искра", — подтверждают влюблённые. Златопольский, решив действовать, столкнулся с неожиданным препятствием: помощница Чеховой отсеивала поток поклонников, желавших получить контакты звезды.

"Мне пришлось выстоять очередь из мужчин, которые тоже хотели пригласить Анфису", — с юмором отметил продюсер.

Его настойчивость увенчалась успехом: он добился внимания Чеховой, открыв новую главу в жизни обоих.

Для обоих это зрелое чувство стало неожиданным подарком. Чехова и Златопольский ранее состояли в браках и воспитывают детей. Публика отмечает, что телеведущая "светится" рядом с избранником.

Уточнения

Анфи́са Александровна Че́хова (имя при рождении Александра Александровна Корчунова; род. 21 декабря 1977, Москва, СССР) — российская теле- и радиоведущая, актриса. 

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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