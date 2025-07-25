Выстоять очередь из мужчин: как продюсер Александр Златопольский добился Анфисы Чеховой – история знакомства

Анфиса Чехова впервые подробно рассказала о начале отношений с актёром и продюсером Александром Златопольским.
Пара, чей роман заметили поклонники, опубликовала трогательное видео с историей знакомства.
Знаменательная встреча произошла 10 сентября на модной премии, которую вела Чехова. Златопольский прибыл для получения награды как "Продюсер года". Телеведущая призналась, что тогда не знала его, в то время как Александр был наслышан о ней.
На сцене между ними мгновенно возникла химия. "Пробежала искра", — подтверждают влюблённые. Златопольский, решив действовать, столкнулся с неожиданным препятствием: помощница Чеховой отсеивала поток поклонников, желавших получить контакты звезды.
"Мне пришлось выстоять очередь из мужчин, которые тоже хотели пригласить Анфису", — с юмором отметил продюсер.
Его настойчивость увенчалась успехом: он добился внимания Чеховой, открыв новую главу в жизни обоих.
Для обоих это зрелое чувство стало неожиданным подарком. Чехова и Златопольский ранее состояли в браках и воспитывают детей. Публика отмечает, что телеведущая "светится" рядом с избранником.
Анфи́са Александровна Че́хова (имя при рождении Александра Александровна Корчунова; род. 21 декабря 1977, Москва, СССР) — российская теле- и радиоведущая, актриса.
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