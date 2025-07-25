Стриженова поделилась семейными фото в день рождения внуков-близнецов — смотрите, как прошёл праздник!

Телеведущая Екатерина Стриженова показала семейные снимки с празднования дня рождения очаровательных внуков.
Екатерина Стриженова опубликовала в социальных сетях серию снимков, на которых запечатлена её большая семья. Поводом собраться стал день рождения внуков-близнецов Александр и Георгия.
Телеведущая отметила, что о счастливом детстве нам напоминают фотографии, так как люди не способны помнить себя в полной мере до 3-х лет, поэтому её семье решила оставить память подрастающему поколению в виде ярких фотографий.
"Пусть эти фотографии останутся здесь, как память о том, как мы отметили 2-летие Александра и Георгия! Уж не знаю, что про этот день поняли наши малыши, но свечи задували и подарки принимали с удовольствием!" — написала под кадрами Екатерина.
Ранее Стриженова признавалась, что материнство даётся её дочери нелегко, да и она сама в роли бабушки сильно устаёт, присматривая за внуками.
Екатери́на Влади́мировна Стриже́нова (в девичестве — То́кмань, род. 20 марта 1968, Москва, РСФСР, СССР) — советская и российская актриса театра и кино, тележурналистка и телеведущая. Ведущая телепрограммы «Доброе утро» (с 1997 года) на «Первом канале».
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