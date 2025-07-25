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Обретают мало-помалу: как цитата Сент-Экзюпери в блоге молодой жены Петросяна связана с её браком

Цитата Сент-Экзюпери и объятия за кадром: как жена Петросяна удивила поклонников
1:04
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Татьяна Брухунова удивила подписчиков редкой публикацией в своём блоге. Жена Евгения Петросяна поделилась совместным фото с супругом, чьё появления в её соцсетях — большая редкость.

Татьяна Брухунова
Фото: instagram by личный аккаунт Татьяны Брухуновой в Инстаграм* (запрещен в РФ), https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Татьяна Брухунова

На снимке Петросян в белой рубашке обнимает Брухунову сзади, его лицо осталось за кадром. Сама Татьяна позировала в бежевом платье.

Фотографию она сопроводила глубокой цитатой Антуана де Сент-Экзюпери: "Люди не встречаются — они обретают друг друга. Обретают мало-помалу, как потерявшийся в детстве ребёнок…".

Публикация вызвала волну тёплых откликов. Подписчики отмечали нежность кадра и мудрость выбранных слов: "Очень трогательно!", "Чудесная фотография и мысли", "Вы — образец гармонии".

Появление редкого семейного снимка стало событием для фолловеров Брухуновой, привыкших к её сольным образам. Фото подтвердило стабильность отношений пары, редко афиширующих личную жизнь.

Уточнения

Евге́ний Вага́нович Петрося́н (фамилия при рождении — Петрося́нц; род. 16 сентября 1945, Баку, Азербайджанская ССР, СССР) — советский и российский артист эстрады, писатель-юморист и телеведущий. Народный артист РСФСР (1991).

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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