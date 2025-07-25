Настраивайся на безработную жизнь: скандальный совет Шаляпина 13-летней дочери Бони

Шаляпин дал дочери Бони совет о безбедной жизни: что он сказал

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Виктория Боня в Москве устроила встречу 13-летней дочери Анджелины и шоумена Прохора Шаляпина, разместив видео в своём блоге.

Фото: commons.wikimedia.org by Kalendar, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Прохор Шаляпин

Модель отметила их неожиданное сходство: оба, по её словам, живут безбедно при минимальных усилиях.

"Вы оба любите деньги. Я пашу, а Анжелишечка и ты, Прохор, на релаксе зарабатываете. В чём секрет?" — поинтересовалась Боня.

Шаляпин объяснил успех любовью к себе, подчеркнув: "Сам себя не полюбишь — никто так не полюбит".

Обращаясь к подростку, артист дал спорный совет.

"Ты должна настраиваться на безбедную, безработную жизнь. Минимум движений — максимум возможностей. Моделируй чудеса, и они сбудутся", — отметил он.

Блог Виктории Бони, где регулярно появляются откровенные диалоги с дочерью, подписчики уже называют "семейным сериалом".

Уточнения

Про́хор Андре́евич Шаля́пин (при рождении — Андре́й Андре́евич Захаре́нков; род. 26 ноября 1983, Волгоград) — российский певец, финалист проекта «Фабрика звёзд-6», лауреат конкурса молодых исполнителей «Утренняя звезда», телеведущий прогноза погоды на НТВ.



Викто́рия Анато́льевна Бо́ня (род. 27 ноября 1979, Краснокаменск, Читинская область) — российская телеведущая развлекательных программ, модель, блогер, актриса, спортсмен.



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