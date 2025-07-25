Павел Прилучный не сдаётся: идёт на апелляцию по делу о сыне Тимофее

Павел Прилучный собирается продолжить борьбу за сына в суде

1:09 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Представитель Павла Прилучного заявила, что актёр будет подавать апелляцию по поводу решения суда о проживании его сына Тимофея.

Фото: Телеграм-канал Павла Прилучного by неизвестен is licensed under public doman Актёр Павел Прилучный с сыном

Павел Прилучный не намерен отступать, несмотря на то, что суд постановил, что 12-летний Тимофей должен официально проживать с матерью, актрисой Агатой Муцениеце.

Адвокат Оксана Даниелова уверена, что решение суда противоречит интересам ребёнка. Она подчеркнула, что судебные органы не учли мнение мальчика.

"Решение оглашено, как ни печально, не в пользу ребёнка, а в противоречии с его мнением, вопреки всем доказательствам по делу", — цитирует слова юриста "СтарХит".

Даниелова предположила, что вердикт суда был обусловлен женской солидарностью.

Адвокат подчеркнула, что это не конец противостояния. Она выразила уверенность в том, что Тимофей должен проживать с отцом.

Представитель Муцениеце рассказала, что Тимофей живёт у матери с 21 июля. Он присутствовал на гендер-пати. При этом ребёнку не запрещено гостить у отца.

Уточнения

Па́вел Вале́рьевич Прилу́чный (род. 5 ноября 1987, Чимкент, Южно-Казахстанская область, Казахская ССР, СССР) — российский актёр театра, кино, телевидения, озвучивания и дубляжа, продюсер и телеведущий.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.