Заскучала в идеальном браке: откровенное признание Хилькевич о разводе и нежелании мужа заводить детей

Анна Хилькевич раскрыла причины распада первого брака: разногласия по вопросу детей

1:29 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Российский шоу-бизнес

Анна Хилькевич в эфире шоу "Вкусно с Анфисой Чеховой" раскрыла детали распада своего первого брака.

Фото: Telegram by Telegram-канал Анны Хилькевич, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Анна Хилькевич

Актриса вышла замуж за Антона Покрепу в 2011 году после четырёх лет отношений, но их союз продлился лишь год.

По словам 38-летней звезды, внешне брак казался идеальным: пара не ссорилась, царили стабильность и мир. Однако для эмоциональной Хилькевич такая гармония стала обременительной.

"Это было настолько ровно, что я заскучала. Осознала: мы разные по темпераменту", — призналась она.

Главным камнем преткновения стал вопрос детей. Хилькевич хотела ребёнка, но супруг не был готов к отцовству.

"Мы поженились, я предложила двигаться в этом направлении — он отказался. Не хватило честного диалога", — отметила актриса.

Именно после этого начались постоянные конфликты, приведшие к разводу. Расставшись с Покрепой, Хилькевич полностью погрузилась в работу. В тот же год её утвердили на роль Маши Беловой в сериал "Универ", принёсший широкую известность.

Вскоре судьба свела её с нынешним мужем — бизнесменом Артуром Мартиросяном. Их встреча произошла спонтанно: будущие супруги познакомились в пробке, выйдя из своих машин. Мартиросян узнал актрису, но не подал вида, что ей запомнилось.

Уточнения

Анна Алекса́ндровна Хильке́вич (род. 15 октября 1986, Ленинград) — российская актриса кино, телевидения, озвучивания и дубляжа, телеведущая.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.