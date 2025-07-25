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Заскучала в идеальном браке: откровенное признание Хилькевич о разводе и нежелании мужа заводить детей

Анна Хилькевич раскрыла причины распада первого брака: разногласия по вопросу детей
1:29
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Анна Хилькевич в эфире шоу "Вкусно с Анфисой Чеховой" раскрыла детали распада своего первого брака.

Анна Хилькевич
Фото: Telegram by Telegram-канал Анны Хилькевич, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Анна Хилькевич

Актриса вышла замуж за Антона Покрепу в 2011 году после четырёх лет отношений, но их союз продлился лишь год.

По словам 38-летней звезды, внешне брак казался идеальным: пара не ссорилась, царили стабильность и мир. Однако для эмоциональной Хилькевич такая гармония стала обременительной.

"Это было настолько ровно, что я заскучала. Осознала: мы разные по темпераменту", — призналась она.

Главным камнем преткновения стал вопрос детей. Хилькевич хотела ребёнка, но супруг не был готов к отцовству.

"Мы поженились, я предложила двигаться в этом направлении — он отказался. Не хватило честного диалога", — отметила актриса.

Именно после этого начались постоянные конфликты, приведшие к разводу. Расставшись с Покрепой, Хилькевич полностью погрузилась в работу. В тот же год её утвердили на роль Маши Беловой в сериал "Универ", принёсший широкую известность.

Вскоре судьба свела её с нынешним мужем — бизнесменом Артуром Мартиросяном. Их встреча произошла спонтанно: будущие супруги познакомились в пробке, выйдя из своих машин. Мартиросян узнал актрису, но не подал вида, что ей запомнилось.

Уточнения

Анна Алекса́ндровна Хильке́вич (род. 15 октября 1986, Ленинград) — российская актриса кино, телевидения, озвучивания и дубляжа, телеведущая. 

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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