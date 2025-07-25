Заскучала в идеальном браке: откровенное признание Хилькевич о разводе и нежелании мужа заводить детей

Анна Хилькевич в эфире шоу "Вкусно с Анфисой Чеховой" раскрыла детали распада своего первого брака.
Актриса вышла замуж за Антона Покрепу в 2011 году после четырёх лет отношений, но их союз продлился лишь год.
По словам 38-летней звезды, внешне брак казался идеальным: пара не ссорилась, царили стабильность и мир. Однако для эмоциональной Хилькевич такая гармония стала обременительной.
"Это было настолько ровно, что я заскучала. Осознала: мы разные по темпераменту", — призналась она.
Главным камнем преткновения стал вопрос детей. Хилькевич хотела ребёнка, но супруг не был готов к отцовству.
"Мы поженились, я предложила двигаться в этом направлении — он отказался. Не хватило честного диалога", — отметила актриса.
Именно после этого начались постоянные конфликты, приведшие к разводу. Расставшись с Покрепой, Хилькевич полностью погрузилась в работу. В тот же год её утвердили на роль Маши Беловой в сериал "Универ", принёсший широкую известность.
Вскоре судьба свела её с нынешним мужем — бизнесменом Артуром Мартиросяном. Их встреча произошла спонтанно: будущие супруги познакомились в пробке, выйдя из своих машин. Мартиросян узнал актрису, но не подал вида, что ей запомнилось.
Анна Алекса́ндровна Хильке́вич (род. 15 октября 1986, Ленинград) — российская актриса кино, телевидения, озвучивания и дубляжа, телеведущая.
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