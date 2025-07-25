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Победа над манипуляцией: сын Агаты Муцениеце Тимофей переехал жить к маме

Адвокат Муцениеце заявил, что сын актрисы Тимофей переехал жить к маме
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Шоу-бизнес

Представитель актрисы Агаты Муцениеце рассказала о победе в суде над Павлом Прилучным по вопросу проживания сына.

Актриса Агата Муцениеце с семьёй
Фото: ВК-аккаунт Агаты Муцениеце by неизвестен is licensed under public doman
Актриса Агата Муцениеце с семьёй

Адвокат Агаты Муцениеце выступила с заявлением. Она сообщила, что 12-летний Тимофей уже с 21 июля проживает у матери.

Юрист назвала это победой над клеветой и манипуляциями.

"Она может его обнять, общение свободное. Мы надеемся, что права ребёнка более нарушаться не будут", — приводит слова адвоката "СтарХит".

Суд постановил, что Тимофей официально остаётся жить с мамой, однако мальчик может по своему желанию гостить у отца, актёра Павла Прилучного, неограниченное время. 

Ранее музыкант Пётр Дранга впервые заговорил о беременности возлюбленной, актрисы Агаты Муцениеце.

Уточнения

Па́вел Вале́рьевич Прилу́чный (род. 5 ноября 1987, Чимкент, Южно-Казахстанская область, Казахская ССР, СССР) — российский актёр театра, кино, телевидения, озвучивания и дубляжа, продюсер и телеведущий.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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