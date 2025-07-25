Театральный скандал: Богомолов ответил критикам после юбилея и награды

Художественный руководитель театра на Малой Бронной Константин Богомолов опубликовал резонансное обращение в Instagram* после празднования 50-летия.
Режиссер адресовал пост критикам, пожелав им сил и заявив о своей неиссякаемой востребованности.
"Вам, мои скучные недруги, ещё не раз придётся убеждать новых поклонников, что Богомолов — провал. А новые поколения будут ломиться на мои спектакли", — написал он, отвергая негативные оценки своего творчества.
Богомолов подчеркнул, что останется ключевой фигурой российского театра.
Публикация последовала за значимым событием: 21 июля президент Владимир Путин присвоил режиссёру звание "Заслуженный деятель искусств России". Награда стала официальным признанием его вклада в культуру.
* Соцсеть Instagram запрещена на территории РФ, принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией
Константи́н Ю́рьевич Богомо́лов (род. 23 июля 1975, Москва) — российский театральный деятель, режиссёр театра и кино, театральный и киноактёр, поэт, драматург, сценарист, клипмейкер; заслуженный деятель искусств России (2025).
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