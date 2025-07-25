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Суд решил, с кем будет жить Тимофей Прилучный: этот вердикт шокировал многих

Суд огласил свой вердикт по делу Павла Прилучного и Агаты Муцениеце
1:00
Шоу-бизнес

Стало известно, какое решение вынес суд по спору между Павлом Прилучным и Агатой Муцениеце о месте жительства их общего сына Тимофея.

Актриса Агата Муцениеце с сыном
Фото: ВК-аккаунт Агаты Муцениеце by неизвестен is licensed under public doman
Актриса Агата Муцениеце с сыном

Как сообщает "СтарХит", суд определил, что 12-летний сын Павла Прилучного и Агаты Муцениеце остаётся на попечении матери. Официально мальчик будет жить с мамой, однако ребёнку не возбраняется по своему желанию находится дома у отца.

В период, когда длилось судебное разбирательство, подросток проживал у отца, актёра Павла Прилучного с его супругой Зепюр Брутян.

На протяжении всего судебного процесса 12-летний Тимофей находился с семьей отца.

Ранее сообщалось, что актриса Агата Муцениеце и её возлюбленный Пётр Дранга устроили гендер-пати. Они узнали, что у них родится девочка. Тимофей тоже присутствовал на празднике. Между матерью и сыном наметилось потепление отношений.

Уточнения

Ага́та Му́цениеце (латыш Agate Muceniece; род. 1 марта 1989, Рига, Латвийская ССР, СССР) — латвийская актриса театра, кино и телевидения, телеведущая.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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