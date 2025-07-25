Певец Юрий Лоза объяснил, почему следовало ожидать, что музыкант Оззи Осборн не проживёт долго.
Юрию Лозе показалось странным, что смерть рок-легенды Оззи Осборна в 76 лет некоторые назвали трагической. Он уверен, что такой исход был ожидаем.
"Оззи ушёл в 76 лет, что для того образа жизни, что он вёл в молодости, более чем хорошо", — написал Юрий Эдуардович в своём Telegram-канале.
Он напомнил, что Осборна выгнали из группы Black Sabbath ещё в 1979 году за употребление запрещённых веществ.
Лоза отметил, что тогда никто и предположить не мог, что Осборн проживёт до 2025 года.
Автор и исполнитель хита "Плот" называл музыку Оззи на любителя. Главный хит Осборна "Паранойд", по мнению Лозы, примитивен.
"Нам вся эта тьма и чертовщина вообще ни к чему — и так добра и света не хватает, а потому скажем старому рокеру — "земля пухом", — выразил своё мнение певец.
Лоза призвал обратить внимание на отечественные таланты, которыми богата русская земля.
Ранее нарколог Шуров высказался о причинах смерти Оззи Осборна.
О́ззи О́сборн (англ. Ozzy Osbourne; настоящее имя — Джон Майкл О́сборн, англ. John Michael Osbourne; 3 декабря 1948, Марстон Грин, Бирмингем — 22 июля 2025, Бирмингем, Западный Мидленд) — британский рок-певец, музыкант, один из основателей и участник группы Black Sabbath.
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