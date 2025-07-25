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Юрий Лоза: смерть Оззи Осборна была ожидаемой — вот почему

Юрий Лоза назвал смерть Оззи Осборна ожидаемой
1:20
Шоу-бизнес

Певец Юрий Лоза объяснил, почему следовало ожидать, что музыкант Оззи Осборн не проживёт долго.

Музыкант Оззи Осборн
Фото: ВК-аккаунт Оззи Осборна by неизвестен is licensed under public doman
Музыкант Оззи Осборн

Юрию Лозе показалось странным, что смерть рок-легенды Оззи Осборна в 76 лет некоторые назвали трагической. Он уверен, что такой исход был ожидаем.

"Оззи ушёл в 76 лет, что для того образа жизни, что он вёл в молодости, более чем хорошо", — написал Юрий Эдуардович в своём Telegram-канале.

Он напомнил, что Осборна выгнали из группы Black Sabbath ещё в 1979 году за употребление запрещённых веществ.

Лоза отметил, что тогда никто и предположить не мог, что Осборн проживёт до 2025 года.

Автор и исполнитель хита "Плот" называл музыку Оззи на любителя. Главный хит Осборна "Паранойд", по мнению Лозы, примитивен.

"Нам вся эта тьма и чертовщина вообще ни к чему — и так добра и света не хватает, а потому скажем старому рокеру — "земля пухом", — выразил своё мнение певец.

Лоза призвал обратить внимание на отечественные таланты, которыми богата русская земля.

Ранее нарколог Шуров высказался о причинах смерти Оззи Осборна.

Уточнения

О́ззи О́сборн (англ. Ozzy Osbourne; настоящее имя — Джон Майкл О́сборн, англ. John Michael Osbourne; 3 декабря 1948, Марстон Грин, Бирмингем — 22 июля 2025, Бирмингем, Западный Мидленд) — британский рок-певец, музыкант, один из основателей и участник группы Black Sabbath.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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