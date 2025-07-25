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Секретный указ Елизаветы II: что королева хотела скрыть перед смертью

Елизавета II: раскрыта тайна, которую королева хотела скрыть перед смертью
1:02
Шоу-бизнес » Зарубежный

Перед кончиной в 2022 году королева Елизавета II поручила приближенным добиться прекращения расследований о сексуальных злоупотреблениях в Букингемском дворце.

Елизавета II
Фото: commons.wikimedia.org by UK Home Office, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Елизавета II

Как сообщает RadarOnline со ссылкой на инсайдеров, речь о делах против бывших сотрудников — водителя Альвина Стоксдейла и дворецкого Пола Кидда.

Мужчин обвиняли в создании педофильской сети в 1970–1980-х годах. Оба скончались до вынесения приговоров.

По данным источников, монархия опасалась компрометирующих разоблачений.

"Ходили слухи, что старшие члены семьи могли быть причастны к группировке. Преступники не действовали бы без поддержки влиятельных лиц", — заявил аноним.

Официальные представители королевского дома от комментариев отказались. Эксперты допускают, что при новых доказательствах полиция может возобновить расследование, несмотря на смерть ключевых фигурантов.

Уточнения

Елизаве́та II (англ. Elizabeth II), полное имя — Эли́забет Алекса́ндра Мэ́ри (англ. Elizabeth Alexandra Mary; 21 апреля 1926, Мейфэр, Большой Лондон, Англия — 8 сентября 2022, замок Балморал, Абердиншир, Шотландия) — королева Великобритании и Северной Ирландии и королевств Содружества из Виндзорской династии, верховный главнокомандующий вооружёнными силами Великобритании, верховный правитель Церкви Англии, глава Содружества наций с 6 февраля 1952 и до своей смерти 8 сентября 2022 года.

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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