Ксения Бородина с Дженнифер Лопес: как ей удалось запечатлеть момент?

Ксения Бородина устроила семейную фотосессию с Дженнифер Лопес

0:50 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Звезда "Дома-2" Ксения Бородина удивила публику фотографиями с Дженнифер Лопес.

Фото: ВК-аккаунт Ксении Бородиной by неизвестен is licensed under public doman Телеведущая Ксения Бородина и певица Дженнифер Лопес

Ксения Бородина опубликовала в социальных сетях семейные снимки с певицей и актрисой Дженнифер Лопес. Звезда телестройки побывала на концерте знаменитости мировой величины и пробилась в очереди на фото к Джей Ло.

"Это был волшебный концерт, мы в полном восторге", — написала Ксения под снимком.

На фото с Лопес запечатлён также муж Бородиной Николай Сердюков и младшая дочь Теона.

Интернет-пользователи были впечатлены прорывной силе Бородиной, которая сумела сделать памятные снимки с легендарной Джей Ло.

Ранее сообщалось, что Дженнифер Лопес отметила 56 лет в серебряном платье в Турции.

Уточнения

Дже́ннифер Линн А́ффлек (англ. Jennifer Lynn Affleck, ранее — Ло́пес (англ. Lopez) или Джей Ло (англ. J.Lo); род. 24 июля 1969, Бронкс, Нью-Йорк) — американская актриса, певица, танцовщица, модельер, продюсер и бизнесвумен.



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