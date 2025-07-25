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Заработок на имени: Соседов открестился от доходов с Пугачёвой

Соседов: я не зарабатывал на Пугачёвой, она жила за счёт зрителей
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Музыкальный критик Сергей Соседов резко высказался в адрес Аллы Пугачёвой. Об этом сообщает EADaily.

Сергей Соседов
Фото: commons.wikimedia.org by Chornobai Artur, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Сергей Соседов

Ранее известный как её главный поклонник в медиасреде, после отъезда певицы из России Соседов кардинально изменил позицию: "Для меня больше не существует этого человека".

Критик категорично опроверг слухи о личной выгоде от сотрудничества с примадонной.

"Я ничего на ней не заработал — ни рубля и ни копейки за всю жизнь!" — подчеркнул он в разговоре с URA.ru.

Единственными выплатами Соседов назвал редакционные гонорары за интервью с Пугачёвой, которые считает стандартной профессиональной деятельностью. Он пояснил, что ему за работу платили редакции, при этом журналист делал интервью со многими звёздами. 

В завершение он задал риторический вопрос: "Простите, а она за чей счёт жила? Она жила за счёт зрителей!".

Ранее Пугачёва снисходительно комментировала критиков вроде Соседова, позволяя им "зарабатывать на разговорах" о ней. 

Уточнения

Серге́й Васи́льевич Сосе́дов (23 мая 1968, Москва, РСФСР, СССР) — российский журналист, музыкальный критик, историк музыки, редактор, телеведущий, сценарист. 

А́лла Бори́совна Пугачёва (в первом замужестве Орбаке́не; род. 15 апреля 1949, Москва, СССР) — советская и российская эстрадная певица, автор песен, режиссёр-постановщик, музыкальный продюсер, киноактриса.

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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