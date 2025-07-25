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Шеф-повар Ивлев слил алименты на дочь: 8 миллионов под угрозой!

Шеф Ивлев накопил солидный долг по алиментам дочери от прошлого брака
1:03
Шоу-бизнес

Бывшая жена Константина Ивлева пожаловалась на шеф-повара, который не погасил долг по алиментам.

Шеф-повар Константин Ивлев
Фото: ВК-аккаунт Константина Ивлева by неизвестен is licensed under public doman
Шеф-повар Константин Ивлев

Экс-супруга шефа Ивлева Мария рассказала, что телеведущий прекратил перечислять алименты на их общую дочь Марусю.

Она заявила, что выплаты перестали поступать с 2024 года. Сумма задолженности достигла 19 миллионов рублей. Частично Ивлев выплатил долг, однако 8 миллионов рублей экс-супруга так и не дождалась.

Мария, с которой звезда ТВ прожил 23 года, объяснила, что вынуждена прибегнуть к публичному давлению на отца своей дочери.

"Как считаете, это нормально?! Летняя битва за права ребенка. Грустно, конечно, но молчать невозможно", — выразила своё негодование Мария.

Она отметила, что желает привлечь внимание к проблеме нарушения прав ребёнка. Женщина надеется на то, что компетентные органы обратят внимание на ситуацию.

Уточнения

Константи́н Вита́льевич И́влев (род. 12 января 1974, Москва) — российский шеф-повар, бизнесмен, ресторатор, телеведущий, видеоблогер и автор книг по кулинарии. Лауреат премии «ТЭФИ» (2019).

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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