Шеф-повар Ивлев слил алименты на дочь: 8 миллионов под угрозой!

Бывшая жена Константина Ивлева пожаловалась на шеф-повара, который не погасил долг по алиментам.
Экс-супруга шефа Ивлева Мария рассказала, что телеведущий прекратил перечислять алименты на их общую дочь Марусю.
Она заявила, что выплаты перестали поступать с 2024 года. Сумма задолженности достигла 19 миллионов рублей. Частично Ивлев выплатил долг, однако 8 миллионов рублей экс-супруга так и не дождалась.
Мария, с которой звезда ТВ прожил 23 года, объяснила, что вынуждена прибегнуть к публичному давлению на отца своей дочери.
"Как считаете, это нормально?! Летняя битва за права ребенка. Грустно, конечно, но молчать невозможно", — выразила своё негодование Мария.
Она отметила, что желает привлечь внимание к проблеме нарушения прав ребёнка. Женщина надеется на то, что компетентные органы обратят внимание на ситуацию.
Константи́н Вита́льевич И́влев (род. 12 января 1974, Москва) — российский шеф-повар, бизнесмен, ресторатор, телеведущий, видеоблогер и автор книг по кулинарии. Лауреат премии «ТЭФИ» (2019).
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