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Что стоит за эксцентричными поступками Оззи Осборна на сцене и в жизни?

Реальность шоу Оззи: какой смысл стоит за его сценическим имиджем?
1:34
Шоу-бизнес » Зарубежный

Легендарный вокалист Black Sabbath, Оззи Осборн, скончался в возрасте 76 лет. Его имя стало синонимом хэви-метала, а жизнь — символом рок-н-ролльных излишеств и выживания вопреки всему.

Оззи Осборн
Фото: commons.wikimedia.org by Morten Skovgaard, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Оззи Осборн

Осборн прославился как фронтмен Black Sabbath, создавших мрачное звучание, определившее жанр. Его сценическое чутьё было уникальным. Позже он покорил новые поколения, превратив свою семейную жизнь в культовое реалити-шоу "Семейка Осборнов" в начале 2000-х.

Этот шаг предвосхитил эпоху шоу о знаменитостях. Несмотря на скандальную репутацию "Принца Тьмы", шоу показало его человечность. Оно стало мировым феноменом и принесло семье новую славу.

Даже в последние годы, борясь с болезнью Паркинсона, Осборн оставался артистом. Всего две недели назад, 5 июля, он дал прощальный концерт в Бирмингеме.

Сильно ослабленный, он сидел на троне, но его дух и голос были непоколебимы. Он благодарил фанатов за десятилетия поддержки и призвал их "сойти с ума" под последние аккорды "Paranoid".

Его уход подтверждает печально известное высказывание его жены Шэрон: она утверждала, что после конца света останутся только тараканы, Кит Ричардс и Оззи Осборн. В каком-то смысле её пророчество сбылось. Музыкальная эпоха потеряла одного из своих титанов.

Уточнения

О́ззи О́сборн (англ. Ozzy Osbourne; настоящее имя — Джон Майкл О́сборн, англ. John Michael Osbourne; 3 декабря 1948, Марстон Грин, Бирмингем — 22 июля 2025, Бирмингем, Западный Мидленд) — британский рок-певец, музыкант, один из основателей и участник группы Black Sabbath, оказавшей значительное влияние на появление таких музыкальных стилей, как хард-рок и хеви-метал.

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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