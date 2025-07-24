Ксения Бородина в ярости: виртуальный помощник вывел из себя звезду на Wildberries!

Телеведущая Ксения Бородина в ярости от сервиса на популярном маркетплейсе.
Ксения Бородина не скрывает, что иногда заказывает одежду на Wildberries. На этот раз звезда "Дома-2" осталась недовольна сервисом.
Её возмутило то, что покупателям с его реальными запросами отвечает виртуальный помощник, который отделывается стандартными и заранее приготовленными фразами.
Бородина заказала летний пижамный костюм, однако ей пришли только штаны без верха.
Выйти из затруднительного положение ей помогли только личные контакты с продавцом.
"Обожаю виртуальный помощников на WB! И их …. (плохую) виртуальную помощь! Хорошо, что я этот бренд знаю лично, уже там заказывала и просто лично на них вышли! А так просто в никуда пишешь и тебе тупо шаблоны присылают", — выразила своё негодование Ксения.
Ранее сообщалось, что муж Ксении Бородиной Николай Сердюков принёс звезде ТВ свой честный заработок.
Ксе́ния Ки́мовна Бородина́ (урождённая — Амо́ева, во втором браке — Ома́рова; род. 8 марта 1983, Москва) — российская телеведущая, актриса, диджей и менеджер.
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