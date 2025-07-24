Ксения Бородина в ярости: виртуальный помощник вывел из себя звезду на Wildberries!

Ксения Бородина устроила разнос продавцу на Wildberries

1:06 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Телеведущая Ксения Бородина в ярости от сервиса на популярном маркетплейсе.

Фото: ВК-аккаунт Ксении Бородиной by неизвестен is licensed under public doman Телеведущая Ксения Бородина с семьёй

Ксения Бородина не скрывает, что иногда заказывает одежду на Wildberries. На этот раз звезда "Дома-2" осталась недовольна сервисом.

Её возмутило то, что покупателям с его реальными запросами отвечает виртуальный помощник, который отделывается стандартными и заранее приготовленными фразами.

Бородина заказала летний пижамный костюм, однако ей пришли только штаны без верха.

Выйти из затруднительного положение ей помогли только личные контакты с продавцом.

"Обожаю виртуальный помощников на WB! И их …. (плохую) виртуальную помощь! Хорошо, что я этот бренд знаю лично, уже там заказывала и просто лично на них вышли! А так просто в никуда пишешь и тебе тупо шаблоны присылают", — выразила своё негодование Ксения.

Ранее сообщалось, что муж Ксении Бородиной Николай Сердюков принёс звезде ТВ свой честный заработок.

Уточнения

Ксе́ния Ки́мовна Бородина́ (урождённая — Амо́ева, во втором браке — Ома́рова; род. 8 марта 1983, Москва) — российская телеведущая, актриса, диджей и менеджер.



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