Дочь Виктории Бони промахнулась в оценке Прохора Шаляпина

Дочь Виктории Бони дала Прохору Шаляпину неожиданный совет

Звезда "Дома-2" Виктория Боня с дочерью Анджелиной активно включились в процесс сватовства Прохора Шаляпина, однако всё пошло не по плану.

Фото: Телеграм-канал Прохора Шаляпина by неизвестен is licensed under public doman Певец Прохор Шаляпин и журналистка Ксения Собчак

Виктория Боня при встрече с Прохором Шаляпиным стала его агитировать на то, чтобы искать себе возрастную возлюбленную в Европе.

Шаляпин отметил, что с деньгами старости просто не существует.

Боня попросила совета у дочери Анджелины, однако девочка, живущая в Монако, промахнулась с предпочтениями Прохора. Она предположила, что Шаляпин смог бы найти себя парня. Возможно, подростка в вела в заблуждение ярко-розовая футболка певца.

Прохор в конце кратко объяснил, кого он в действительности ищет.

"Побогаче и помоложе", — выдвинул неожиданные критерии артист, который был замечен на любви к женщинам постарше.

Ранее дочь Виктории Бони объяснила матери, кто может оплатить ей чартерный перелёт из России в Европу.

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