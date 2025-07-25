Дочь Виктории Бони промахнулась в оценке Прохора Шаляпина

Звезда "Дома-2" Виктория Боня с дочерью Анджелиной активно включились в процесс сватовства Прохора Шаляпина, однако всё пошло не по плану.
Виктория Боня при встрече с Прохором Шаляпиным стала его агитировать на то, чтобы искать себе возрастную возлюбленную в Европе.
Шаляпин отметил, что с деньгами старости просто не существует.
Боня попросила совета у дочери Анджелины, однако девочка, живущая в Монако, промахнулась с предпочтениями Прохора. Она предположила, что Шаляпин смог бы найти себя парня. Возможно, подростка в вела в заблуждение ярко-розовая футболка певца.
Прохор в конце кратко объяснил, кого он в действительности ищет.
"Побогаче и помоложе", — выдвинул неожиданные критерии артист, который был замечен на любви к женщинам постарше.
Ранее дочь Виктории Бони объяснила матери, кто может оплатить ей чартерный перелёт из России в Европу.
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