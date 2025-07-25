Дженнифер Лопес отметила 56 лет в серебряном платье и под ритмы нового хита

Дженнифер Лопес празднует первый день рождения после разрыва с Беном Аффлеком в Турции

1:17 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

24 июля знаменитая артистка и исполнительница Дженнифер Лопес отпраздновала своё 56-летие.

Фото: Инстаграм Дженнифер Лопес by неизвестен is licensed under public doman Певица Дженнифер Лопес

Находясь в международном гастрольном туре, дива встретила первый юбилей после официального расторжения брака в Турции среди своего ближайшего окружения.

Сцена мероприятия озарилась блеском серебряного платья, подчеркивающего стройность фигуры именинницы, которое идеально гармонировало с недавно вышедшей композицией Birthday, записанной специально к знаменательной дате.

Под ритмы собственного хита Дженнифер исполняла зажигательные танцы рядом с тортом, окружённая своими коллегами, танцовщиками и музыкантами.

"Работаем изо всех сил для самой старательной руководительницы планеты. Она выглядит на 27 лет. Поздравляем тебя, Дженнифер", — сказал один из подчинённых певицы, поздравляя её.

Праздник прошёл ярко и эмоционально.

Ранее, отмечая предыдущий, 55-й день рождения, знаменитость также проводила праздник отдельно от мужа Бена Аффлека, хотя тогда пара официально состояла в браке. Развод между ними был инициирован певицей позже, в августе прошлого года.

Уточнения

Дже́ннифер Линн А́ффлек (англ. Jennifer Lynn Affleck, ранее — Ло́пес (англ. Lopez) или Джей Ло (англ. J.Lo); род. 24 июля 1969, Бронкс, Нью-Йорк) — американская актриса, певица, танцовщица, модельер, продюсер и бизнесвумен.



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