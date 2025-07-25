Неприятное поведение: Ида Галич раскрывает тайны характера Олега Ледвича

Беременная Ида Галич пожаловалась на неприятную черту характера отца своего будущего ребёнка Олега Ледвича.
Ида Галич поведала, что у её избранника есть черта характера, которая её выводит из себя.
"Есть у Олега Леонидовича одна раздражающая черта в характере", — призналась Ида.
Она поведала историю о том, что заказала себе светильник для чтения. Блогер предлагала жениху купить и ему подобный гаджет, однако тот категорически отказался, отметив, что светильник "уродский".
Галич позволила ухажёру самому подыскать подходящую лампу. В итоге он просто стал пользоваться светильником, который заказала для себя Ида.
"Отгадайте у кого сейчас моя лампа для чтения? Подсказка — она уродская", — написала блогер в своём Telegram-канале.
Ранее блогер Ида Галич рассказала, что дочка её жениха Олега Ледвича теперь живёт с ними вместе.
И́да Васи́льевна Га́лич (род. 3 мая 1990, ГДР) — российская телеведущая, певица и блогер.
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