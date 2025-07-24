Николай Басков скорбит о трагедии: самолёт разбился с 49 людьми на борту

Басков выразил соболезнование в связи с крушением самолёта в Амурской области

0:48 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певец Николай Басков не прошёл мимо скорбной новости о крушении пассажирского самолёта.

Фото: commons.wikimedia.org by Eivind Mikkelsen, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Облака и крыло самолёта

Николая Баскова не оставила равнодушным весть о том, что над Амурской областью потерпел крушение самолёт с пассажирами на борту.

"Очень больно было узнать о гибели пассажиров и членов экипажа. Выражаю самые глубокие соболезнования родным и близким погибших амурчан", — написала народный артист России в своём Telegram-канале.

Ранее сообщалось, что в Амурской области разбился пассажирский самолет Ан-24, летевший по маршруту рейса Хабаровск-Благовещенск-Тында.

В самолёте было 43 пассажира и 6 членов экипажа. Высказываются предположения, что выживших нет.

Уточнения

Аму́рская о́бласть — субъект Российской Федерации. Входит в состав Дальневосточного федерального округа, является частью Дальневосточного экономического района. Площадь территории 361 908 км² (2,12 % от всей площади России). Население 753 046 чел. (2025).



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