Анна Асти с радостью представила: вот кто покорил её сердце — Виктор Анатольевич

Певица Анна Асти познакомила публику со своим любимым псом по имени Виктор Анатольевич.
Анна Асти разместила в социальных сетях фото, на котором она держит в руках маленькую собачку.
"Самый сладкий Суперстар! Мой Виктор Анатольевич", — подписала кадры звезда.
Исполнительница хита "По барам" отметила, что не упускает момента потискать своего пёсика, так как знает, что он скоро вырастет и превратиться в крупную собаку.
Знающие поклонники артистки объяснили, что Асти приобрела себе щенка породы американский булли.
Ранее поющая ведущая Ольга Бузова поделилась с поклонниками своим горем — у неё умерла собака по кличке Ева породы йоркширский терьер.
А́нна А́сти (также Anna Asti; наст. имя — А́нна Анато́льевна Дзю́ба (укр. Га́нна Анато́ліївна Дзю́ба); род. 24 июня 1990, Черкассы) — украинская и российская певица. Бывшая солистка группы Artik & Asti.
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