Анна Асти с радостью представила: вот кто покорил её сердце — Виктор Анатольевич

Певица Анна Асти показала своего Виктора Анатольевича

0:48 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певица Анна Асти познакомила публику со своим любимым псом по имени Виктор Анатольевич.

Фото: Инстаграм Анны Асти by неизвестен is licensed under public doman Певица Анна Асти

Анна Асти разместила в социальных сетях фото, на котором она держит в руках маленькую собачку.

"Самый сладкий Суперстар! Мой Виктор Анатольевич", — подписала кадры звезда.

Исполнительница хита "По барам" отметила, что не упускает момента потискать своего пёсика, так как знает, что он скоро вырастет и превратиться в крупную собаку.

Знающие поклонники артистки объяснили, что Асти приобрела себе щенка породы американский булли.

Ранее поющая ведущая Ольга Бузова поделилась с поклонниками своим горем — у неё умерла собака по кличке Ева породы йоркширский терьер.

Уточнения

А́нна А́сти (также Anna Asti; наст. имя — А́нна Анато́льевна Дзю́ба (укр. Га́нна Анато́ліївна Дзю́ба); род. 24 июня 1990, Черкассы) — украинская и российская певица. Бывшая солистка группы Artik & Asti.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.