Татьяна Брухунова отвечает хейтерам: нравится — не нравится, терпи, моя красавица

Жена юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова озвучила хейтерам девиз своей публичной деятельности в социальных сетях.
Татьяна Брухунова записала очередное видео на ходу. Она отреагировала на претензии одной из подписчиц, которая усомнилась в том, что рассказы Татьяны кому-либо интересны.
"Для меня это не имеет никакого значения, потому что блог я веду для себя. Нравится — не нравится, терпи, моя красавица", — сказала Татьяна.
Тем же, кто не переносит её публикации, супруга Петросяна посоветовала просто отписаться от неё. Всех хейтеров она сама без сожаления добавляет в чёрный список, чтобы не портить себе настроение от чтения негативных комментириев.
Ранее Татьяна Брухунова объяснила отсутствие фото с 79-летним Петросяном в соцсетях.
Евге́ний Вага́нович Петрося́н (фамилия при рождении — Петрося́нц; род. 16 сентября 1945, Баку, Азербайджанская ССР, СССР) — советский и российский артист эстрады, писатель-юморист и телеведущий. Народный артист РСФСР (1991).
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