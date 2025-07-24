Татьяна Брухунова отвечает хейтерам: нравится — не нравится, терпи, моя красавица

Татьяна Брухунова объяснила, для чего она ведёт свой блог

0:54 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Жена юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова озвучила хейтерам девиз своей публичной деятельности в социальных сетях.

Фото: Инстаграм Татьяны Брухуновой by неизвестен is licensed under public doman Жена Евгения Петросяна Татьяна Брухунова

Татьяна Брухунова записала очередное видео на ходу. Она отреагировала на претензии одной из подписчиц, которая усомнилась в том, что рассказы Татьяны кому-либо интересны.

"Для меня это не имеет никакого значения, потому что блог я веду для себя. Нравится — не нравится, терпи, моя красавица", — сказала Татьяна.

Тем же, кто не переносит её публикации, супруга Петросяна посоветовала просто отписаться от неё. Всех хейтеров она сама без сожаления добавляет в чёрный список, чтобы не портить себе настроение от чтения негативных комментириев.

Ранее Татьяна Брухунова объяснила отсутствие фото с 79-летним Петросяном в соцсетях.

Уточнения

Евге́ний Вага́нович Петрося́н (фамилия при рождении — Петрося́нц; род. 16 сентября 1945, Баку, Азербайджанская ССР, СССР) — советский и российский артист эстрады, писатель-юморист и телеведущий. Народный артист РСФСР (1991).



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