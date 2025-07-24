Соседов взорвал шоу-бизнес: хватит терпеть священных коров на экранах!

Соседов призвал сократить время эфиров на ТВ Лазарева, Киркорова и Баскова

0:57 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Музыкальный критик Сергей Соседов объяснил, почему не в силах больше терпеть лица Филиппа Киркорова, Николая Баскова и Сергей Лазарева на российском ТВ.

Фото: ВК-аккаунт Сергея Соседова by неизвестен is licensed under public doman Музыкальный критик Сергей Соседов

Сергей Соседов раскритиковал мастодонтов отечественная шоу-бизнеса. Он ратует за то, чтобы ограничить время пребывание на экранах ТВ Лазарева, Киркорова и Баскова.

Музыкальный критик назвал тройку певцов священными коровами, которые проникают на все каналы российского телевидения.

"Эта троица без конца в эфире, и это уже даже неприлично. Их присутствие на телевидении надо сократить", — выразил своё мнение знаток шоу-бизнеса в беседе с "Вечерней Москвой".

Соседов объяснил, что не стоит совсем убирать данных артистов со сцены, просто следует сократить время их пребывание на ТВ.

Ранее Соседов посоветовал Николаю Баскову закрыть рот.

Уточнения

Серге́й Васи́льевич Сосе́дов (23 мая 1968, Москва, РСФСР, СССР) — российский журналист, музыкальный критик, историк музыки, редактор, телеведущий, сценарист. Член Союза журналистов Москвы.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.