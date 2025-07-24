Загадка наследства Преты Жил: кому достанется 30 миллионов реалов?

Компания, недвижимость и музыкальный архив: как распределяется наследство Преты Жил?

2:37 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певица Прета Жил, скончавшаяся в 2025 году, оставила состояние, оцениваемое между 20 и 30 миллионами реалов. Кому достанется наследство?

Фото: ВК-аккаунт Прета Жил by неизвестен is licensed under public doman Певица Прета Жил

Половина имущества Преты Жил предназначена единственному наследнику — Франциско Жилу, сыну от отношений с Отавиу Мюллером, в то время как оставшуюся половину предстоит разделить либо согласно завещанию, либо посредством судебных разбирательств.

Прета Жил накопила значительное состояние благодаря своей музыкальной карьере. Всего певица оставила 12 музыкальных произведений, 271 зарегистрированную запись в Центральном офисе сбора и распределения доходов (Экад), инвестиции в недвижимость и долю в агентстве Mynd.

Смерть певицы означает, что вскоре семья начнет процедуру инвентаризации наследства. Чтобы лучше понять этот этап, корреспондент издания Терра обратился к Марии Кларе Мапурунга, адвокату-эксперту по вопросам наследственного права.

По словам Марии Клары Мапурунги, трудно предсказать исход процесса раздела имущества, однако единственным известным фактом является то, что законом предусмотрено, что 50% состояния будут переданы единственному наследнику певицы — музыканту Франциско Жилу.

Остальная сумма зависит от нескольких факторов: если Прета Жил передала имущество при жизни, судебное разбирательство не потребуется. Однако, если она составила завещание или вообще не сделала его, придется инициировать процедуру инвентаризации для определения, переговоров и разделения активов в соответствии с юридическими нормами.

"В зависимости от юридической помощи, которую она получила, возможно, она уже раздали половину своего имущества при жизни", — пояснила эксперт.

Эксперт утверждает, что если Прета Жил оставила завещание, включающее помимо сына друзей, близких родственников или даже организации, необходимо будет начать процесс инвентаризации для распределения имущества. На данном этапе учитываются пожелания артистки относительно распределения собственности, при условии уважения законного права наследника.

Прета Жил была совладелицей агентства Music2Mynd8, известного как Mynd. По мнению адвоката по наследственным делам, передача доли в компании — дело сложное, поскольку оно зависит от условий, согласованных ранее с остальными партнёрами предприятия.

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