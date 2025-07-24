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Тайны дружбы Версаче и Дианы: почему их истории переплетаются даже спустя годы

Как принцесса Диана помогла Джанни Версаче войти в историю моды
3:21
Шоу-бизнес

Выставка в Лондоне раскрывает тайны дружбы Джанни Версаче и принцессы Дианы — союза, изменившего мир моды. В экспозиции — редкие наряды, интересные факты и малоизвестные истории, свидетельствующие о том, какое необыкновенное влияние оказали Диана и Версаче на массовую культуру.

Принцесса Диана
Фото: ВК-аккаунт принцессы Дианы by неизвестен is licensed under public doman
Принцесса Диана

Спустя годы после смерти знаменитого дизайнера Джанни Версаче, открывшаяся ретроспективная выставка в Лондоне вновь напомнила миру о тесной связи между великими людьми, чьи судьбы пересеклись в истории мировой моды. Но особое внимание привлекает фигура одной женщины — принцессы Дианы, чья дружба с дизайнером стала символом триумфального превращения британской королевы сердец в икону стиля.

Версаче скончался в июле 1997 года, всего за семь недель до трагической гибели самой Дианы. На похоронах, проходивших в Милане, присутствовала мировая элита: Кэррол Бэссетт-Кеннеди, Наоми Кэмпбелл, Джорджио Армани, Карла Бруни и многие другие. Среди собравшихся была и сама леди Ди, чье появление стало знаковым событием: именно тогда мир впервые увидел платье из осенне-зимнего показа Versace 1997 года, которое стало олицетворением новой роли Дианы в жизни общества.

Их знакомство началось задолго до официальной дружбы, связанной с миром высокой моды. Впервые пара встретилась в 1985 году на торжественном мероприятии в театре Ла Скала в Милане. Однако лишь спустя десять лет, после развода Дианы с принцем Чарльзом, их отношения переросли в настоящую творческую коллаборацию. Освобожденная от строгих правил королевского протокола, принцесса обратилась к международным дизайнерам, среди которых выделялся талантливый итальянский кутюрье.

Осень-зима 1995 года ознаменовала собой новый этап в стиле Дианы. Ее образы были отражением внутренней трансформации: сначала появилась элегантная розовая куртка-пиджак, которую позже повторила Элизабет Дебики в сериале "Корона", а затем и знаменитый черный вечерний наряд, подчеркивающий уверенность и силу, с которым Диану ассоциировали миллионы поклонников.

Но особенно значимым стал визит принцессы в Национальный неврологический госпиталь Лондона в 1996 году, где она предстала перед публикой в классическом костюме от Versace. Это событие подтвердило новую роль Дианы как общественной деятельницы, способной привлечь внимание к важным социальным вопросам. Вскоре после этого вышла книга "Рок и монархия", посвященная творчеству Версаче и включавшая предисловие самой Дианы, где она назвала своего друга истинным эстетом, умеющим уловить самую суть красоты.

И хотя оба героя этой истории ушли из жизни слишком рано, их наследие продолжает жить в сердце каждого поклонника моды и искусства. Выставка в лондонском районе Лондон-Бридж предлагает посетителям погрузиться в атмосферу тех времен, вспомнить уникальные наряды и проникнуться духом творчества, вдохновленного одним из величайших дизайнеров современности и женщиной, ставшей символом эпохи.

Уточнения

Джа́нни Верса́че (итал. Gianni Versace; 2 декабря 1946[…], Реджо-ди-Калабрия, Калабрия — 15 июля 1997[…], Майами-Бич, Флорида) — итальянский модельер и дизайнер, основатель международного дома моды Versace, выпускающего духи, косметику, аксессуары, одежду и товары для дома.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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