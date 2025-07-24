Мой сын — подросток: Алёна Водонаева показала наследника Богдана

Алёна Водонаева высказалась о проблемах сына-подростка

0:49 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Звезда "Дома-2" Алёна Водонаева объяснила, что предприняла, чтобы помочь сыну-подростку сдать экзамены.

Фото: Телеграм-канал Алёны Водонаевой by неизвестен is licensed under public doman Звезда "Дома-2" Алёна Водонаева с сыном

Алёна Водонаева опубликовала в своём Telegram-канале фото в обнимку с 14-летним сыном Богданом.

"Мой сын — подросток и готовиться к экзаменам это задача не только ребёнка, но и родителей. Это сложный путь, где мы должны быть рядом с ребенком, с умом и поддержкой", — написала под снимком звезда телестройки.

Она решила прослушать вебинар, в котором обещают рассказать, какие главные пять ошибок совершают родители, ребёнок которых готовится сдавать экзамен

Ранее Алёна Водонаева обратилась с наставлениями к сыну Богдану публично в надежде на то, что он читает её Telegram-канал.

Уточнения

Алёна Ю́рьевна Водона́ева (имя при рождении — Елена; c 2023 — Алёна; род. 2 июля 1982, Тюмень) — бывшая участница реалити-шоу «Дом-2», экс-телеведущая, журналистка, писательница, фотомодель, блогер.



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