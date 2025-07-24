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Разочарование фанатов: как Джастин Тимберлейк потерял доверие своих зрителей?

Зрители сбежали с концерта Джастина Тимберлейка в Румынии
2:29
Шоу-бизнес

Почему фанаты Джастина Тимберлейка разочаровались выступлением артиста? В чём публика уличила певца?

Певец Джастин Тимберлейк
Фото: ВК-аккаунт Джастина Тимберлейка by неизвестен is licensed under public doman
Певец Джастин Тимберлейк

Любовь фанатов к кумиру постепенно сменяется чувством глубокого разочарования. После ряда концертов, прошедших в рамках европейского тура, пользователи социальных сетей массово выражают свое негодование действиями звезды американской эстрады. Один из ярких примеров подобного недовольства произошел недавно на музыкальном фестивале Electric Castle в Румынии, где публика ожидала живого исполнения песен, но получила нечто другое.

Ранее сообщалось, что Егору Криду на концерте включили фонограмму Тимати.

Как сообщает интернет-издание "Подмосковье Сегодня", очередной раз поднялась волна возмущения после фестиваля Electric Castle, где Джастин выступил главным хедлайнером, однако показал себя далеко не лучшим образом. Публика вынуждена была ожидать появления музыканта больше часа под дождём.

Когда же исполнитель наконец появился на сцене, впечатления оказались крайне отрицательными. Артист выглядел отстраненным и холодным: тёмные очки скрывали глаза — это мешало рассмотреть выражение лица, — а поведение говорило само за себя.

Само выступление оказалось ниже всяких похвал. По словам зрителей, певец исполнил около пятой части репертуара самостоятельно, остальные моменты переложив на аудиторию. Люди сетуют на отсутствие эмоциональной отдачи, энергии и взаимодействия с публикой. Комментарии полны жалоб на то, что вместо полноценного шоу они получили подобие караоке-вечеринки.

Кроме проблем с вокалом, Тимберлейк регулярно попадает в центр внимания благодаря своим экспериментальным танцам, которые воспринимаются аудиторией скорее негативно. Например, танец в стиле "Beat Ya Feet", исполненный на фестивале Something in the Water, вызвал смех и недоумение среди фанатов. Пользовательница социальной сети TikTok даже показала публике собственный вариант танца, превосходящий исполнение самого исполнителя.

Таким образом, дальнейшая судьба карьеры Джастина Тимберлейка остается неопределенной. Остаётся надеяться, что певец найдет способ восстановить доверие своей аудитории и вернуть себе статус звёздного исполнителя.

Уточнения

Джа́стин Рэ́ндалл Ти́мберлейк (англ. Justin Randall Timberlake; род. 31 января 1981, Мемфис, Теннесси) — американский певец, автор песен, композитор, продюсер, танцор и актёр. Обладатель четырёх премий «Эмми» и девяти премий «Грэмми».

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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