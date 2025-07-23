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Материнское сердце Анны Хилькевич разрывается: заболела младшая дочь

Анна Хилькевич рассказала о болезни младшей дочери
0:53
Шоу-бизнес

Звезда сериала "Универ" Анна Хилькевич рассказал, почему её материнское сердце не на месте.

Дочери актрисы Анны Хилькевич
Фото: Телеграм-канал Анны Хилькевич by неизвестен is licensed under public doman
Дочери актрисы Анны Хилькевич

Анна Хилькевич опубликовала в социальных сетях фото младшей дочери, которой в сентябре этого года исполнится годик.

"Я на съемках "Универа", но мыслями дома. У Оливии ночью поднялась температура… Под утро была 39. А после всех попыток сбить её, она снова поднимается", — написала Анна в своём Telegram-канале.

Актриса хочет надеяться на то, что у малышки просто режутся зубки. При этом она отметила, что такого эффекта от роста зубов у старших детей она никогда не наблюдала.

Ранее звезда сериала "Универ" и многодетная мать Мария Кожевникова объяснила, почему решила сняться в продолжении сериала "Универ".

Уточнения

Анна Алекса́ндровна Хильке́вич (род. 15 октября 1986, Ленинград) — российская актриса кино, телевидения, озвучивания и дубляжа, телеведущая. Наиболее известна благодаря роли Маши Беловой в телевизионных сериалах «Универ. Новая общага», «Универ. 10 лет спустя» и «Универ. 13 лет спустя».

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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