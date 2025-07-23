Материнское сердце Анны Хилькевич разрывается: заболела младшая дочь

Звезда сериала "Универ" Анна Хилькевич рассказал, почему её материнское сердце не на месте.
Анна Хилькевич опубликовала в социальных сетях фото младшей дочери, которой в сентябре этого года исполнится годик.
"Я на съемках "Универа", но мыслями дома. У Оливии ночью поднялась температура… Под утро была 39. А после всех попыток сбить её, она снова поднимается", — написала Анна в своём Telegram-канале.
Актриса хочет надеяться на то, что у малышки просто режутся зубки. При этом она отметила, что такого эффекта от роста зубов у старших детей она никогда не наблюдала.
Ранее звезда сериала "Универ" и многодетная мать Мария Кожевникова объяснила, почему решила сняться в продолжении сериала "Универ".
Анна Алекса́ндровна Хильке́вич (род. 15 октября 1986, Ленинград) — российская актриса кино, телевидения, озвучивания и дубляжа, телеведущая. Наиболее известна благодаря роли Маши Беловой в телевизионных сериалах «Универ. Новая общага», «Универ. 10 лет спустя» и «Универ. 13 лет спустя».
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