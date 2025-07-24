Клава Кока раскрыла самый сокровенный секрет: узнайте, сколько ей на самом деле лет!

Клава Кока призналась, что убавила себе возраст

1:02 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певица Клава Кока решила раскрыть свой настоящий возраст. Долгое время она вводила публику в заблуждение.

Фото: Инстаграм Клавы Коки by неизвестен is licensed under public doman Певица Клава Кока

Клава Кока решила рассекретить свой настоящий возраст. Звезда рассказала грустную историю о самом несчастливом году в её жизни. Певица вспомнила, что в тот злосчастный год не поступила на бюджетное место в университет, так как не хватило 1 балла, её личная жизнь не складывалась тоже, а на музыкальных конкурсах ей всегда отвечали отказами.

Тогда Кока просто решила вычеркнуть один год из своей жизни, изменив все настройки в социальных сетях.

Сейчас исполнительница хита "Покинула чат" признала, что тот год был важен для неё, так как помог ей в итоге бороться за свою мечту.

"Он испытал меня, научил ждать и ошибаться", — объяснила звезда.

Кока рассказала, что ей стукнуло 30 лет. Она перестала скрывать свой настоящий возраст.

Уточнения

Кла́ва Ко́ка (настоящее имя — Кла́вдия Вади́мовна Высо́кова; род. 23 июля 1995, Екатеринбург) — российская певица, автор песен, видеоблогер и телеведущая, продюсер. После победы в 2015 году в кастинге-шоу «Молодая кровь» с ней подписал контракт лейбл Black Star.



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