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Кто из певцов из РФ отказался от фестиваля в Азербайджане после отмены российских звёзд

Единственный артист из РФ отказался от участия в фестивале в Баку после отмены российских звёзд
4:01
Шоу-бизнес

Кто из певцов ответил отказом на приглашение принять участие в музыкальном фестивале Баку, сообщает EADaily.

Певец Джони
Фото: ВК-аккаунт певца Джони by неизвестен is licensed under public doman
Певец Джони

Появился официальный комментарий организаторов азербайджанского музыкального фестиваля Dream Fest 2025 относительно участия популярного певца Джони (JONY), уроженца города Баку — артиста, сделавшего блестящую карьеру в России и завоевавшего признание именно в РФ.

Согласно заявлению, опубликованному организаторами события в соцсетях, выступление JONY исключено из фестивальной программы ввиду возникших трудностей, связанных с состоянием здоровья исполнителя.

Известно, что JONY появился на свет в столице Азербайджана, однако свою творческую деятельность развивал и добился успеха именно в российском шоу-бизнесе. Среди значительных достижений музыканта значатся победа во втором сезоне телевизионного проекта "Маска" канала НТВ (2021 г.) и получение престижных наград, включая премии "Золотой граммофон", "Жара Music Awards", "Муз-ТВ", "Новое Радио Awards", а также попадание в список перспективных молодых деятелей искусства рейтингового издания Forbes ("30 до 30") в номинации "Музыка" в 2023 году. Кроме того, в прошлом году исполнитель занял позицию наставника одиннадцатого выпуска детского телешоу "Голос. Дети".

Помимо отмены выступлений российских музыкантов, которым изначально была предложена возможность выступить на фестивале, решение затронуло и приглашенных ведущих церемонии. По итогу зрители начали активно возвращать купленные билеты, несмотря на запрет подобной процедуры согласно регламенту мероприятия.

Социальная сеть опубликовала сообщение, предупреждая зрителей о внесенных изменениях в программу фестиваля, но непосредственно российские исполнители в списке отсутствовали. Официальный сайт мероприятия разместил уведомление, ссылающееся на официальное заявление Минкультуры Азербайджана от 29 июня, которое прямо не указывало на факт исключения россиян.

Первоначально анонсировались выступления известных российских звезд эстрады, среди которых числились такие артисты, как Тимати, Сергей Жуков, Мот, Клава Кока, Егор Крид, Алсу, Стас Пьеха, Баста и многие другие исполнители. Для ведения вечера предполагалось привлечение популярных телеведущих Регины Тодоренко и Милоша Биковича.

Напомним, Азербайджан ранее объявил об отказе проводить любые культурные проекты совместно с Россией.

Зампред думского комитета по вопросам культуры, известный музыкант и автор песен Денис Майданов публично выразил свое мнение, подчеркнув, что российские власти не допустят дискриминационных действий против отечественных артистов, выразив надежду на сохранение концертных проектов. Так, конкретно он подчеркнул отсутствие намерений запрещать концерты Эмина Агаларова.

Однако позже поступила информация о переносе концерта самого Эмина Агаларова, намеченного на 6 июля 2025 года в городе Светлогорск, на следующий год. Артист лично сообщил поклонникам, что причиной переноса стало невозможность согласования удобных дат в ближайшее время. Тем не менее, сам исполнитель гарантировал появление на сцене Калининградской области летом следующего года, подтвердив планы провести концерт в указанный период.

Фестиваль Dream Fest инициирован и организован самим Эмином Агаларовым, который выступил главным вдохновителем и инициатором первых двух музыкальных форумов, проходивших под брендом Dream Fest.

Уточнения

Джахид Афраилович (Афраил оглы) Гусейнли (азерб. Cahid Əfrail oğlu Hüseynli; род. 29 февраля 1996, Баку, Азербайджан) известный как JONY — российский певец и автор песен. Победитель 2 сезона шоу «Маска» (2021) на НТВ. Лауреат премий «Золотой граммофон», «Жара Music Awards», «Муз-ТВ».

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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