Блогер Айза занялась поиском жены для рэпера Гуфа: кого она отбраковала?

Айза провела строгий кастинг среди претенденток на роль жены рэпера Гуфа

1:15 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Блогер Айза решила найти жену рэперу Гуфу. Она беспощадно отбраковывала женщин, которые предъявляют завышенные требования к музыканту.

Фото: Инстаграм Айзы Долматовой by неизвестен is licensed under public doman Блогер Айза Долматова

Айза опубликовала видео в социальных сетях, на котором она проводит собеседование среди желающих стать супругой Алексея Долматова (настоящее имя рэпера Гуфа).

Блогер очень строго подходила к выбору женщин, которые могут составить счастье её бывшему супругу.

Она задавала вопросы дамам, рассказывая гипотетические ситуации из обычной жизни Алексея.

Во всех случаях она спрашивала, как они себя поведут, если Алексей пропадёт внезапно на 3 дня. Ответы, в которых женщины собирались разыскивать рэпера или устраивать ему сцены ревности, не подходили. Одну за другой претенденток она беспощадно отбраковывала.

В конце концов Айза просто отчаялась найти невесту Гуфу, отметив, что ей придётся нести на себе эту непосильную ношу.

"Я снова баба Гуфа", — пришла к выводу блогер.

Айза воспитывает сына от рэпера Гуфа Сэма. Она сейчас состоит в отношениях с молодым человеком, который существенно младше её.

Уточнения

Гуф (настоящее имя — Алексе́й Серге́евич Долма́тов; род. 23 сентября 1979, Москва) — российский рэпер, сооснователь и участник группы CENTR. Сооснователь лейбла «ЦАО Records», основатель лейбла «ZM Nation». Обладатель премий RMA, Rock Alternative Music Prize и других.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.