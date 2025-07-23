Собчак раскрывает секрет любви к Богомолову: она искала его всю жизнь

Ксения Собчак объяснила, за что любит Богомолова

1:04 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Журналистка Ксения Собчак рассказала, за какие качества ценит супруга, режиссёра Константина Богомолова.

Фото: Инстаграм Ксении Собчак by неизвестен is licensed under public doman Режиссёр Константин Богомолов

Ксения Собчак опубликовала фото мужа, Константина Богомолова. На фото он запечатлён с пасынком Платоном и дочкой Аней от актрисы Дарьи Мороз.

Журналистка в день рождения супруга рассказала о том, за что любит Богомолова.

"Человек по природе своей может подчиниться только тому, кто по праву круче, умнее и лучше него самого", — написала Ксения под фото.

Она отметила, что рядом с Константином может почувствовать себя маленькой, хрупкой и нежной девочкой. Именно такого человека, по признанию Ксении, она искала всю жизнь.

Собчак уточнила, что именно Богомолов сам её нашёл и сделал свой выбор в её пользу.

"С днём рождения, и только вперёд — всем ветрам назло!" — обратилась к мужу Ксения.

В этом году Богомолов отмечает свой 50-летний юбилей.

Уточнения

Константи́н Богомо́лов: Богомолов, Константин Юрьевич (род. 1975) — российский театральный деятель, актёр, режиссёр, поэт и клипмейкер.



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