Собчак раскрывает секрет любви к Богомолову: она искала его всю жизнь

Журналистка Ксения Собчак рассказала, за какие качества ценит супруга, режиссёра Константина Богомолова.
Ксения Собчак опубликовала фото мужа, Константина Богомолова. На фото он запечатлён с пасынком Платоном и дочкой Аней от актрисы Дарьи Мороз.
Журналистка в день рождения супруга рассказала о том, за что любит Богомолова.
"Человек по природе своей может подчиниться только тому, кто по праву круче, умнее и лучше него самого", — написала Ксения под фото.
Она отметила, что рядом с Константином может почувствовать себя маленькой, хрупкой и нежной девочкой. Именно такого человека, по признанию Ксении, она искала всю жизнь.
Собчак уточнила, что именно Богомолов сам её нашёл и сделал свой выбор в её пользу.
"С днём рождения, и только вперёд — всем ветрам назло!" — обратилась к мужу Ксения.
В этом году Богомолов отмечает свой 50-летний юбилей.
Константи́н Богомо́лов: Богомолов, Константин Юрьевич (род. 1975) — российский театральный деятель, актёр, режиссёр, поэт и клипмейкер.
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