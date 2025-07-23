Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Слухи о романе сына Кадышевой с певицей Martina всплыли на фоне новых скандалов
Как вулканические извержения превратили Землю в огромный ледяной мир
PDR сохраняет краску автомобиля и повышает его стоимость — Виталий Новицкий
5 способов применения яйцерезки в приготовлении пищи
Такса Джерри попала в Книгу рекордов Гиннесса — 11 крышек за 60 секунд
Почему аквариумная вода полезна для комнатных растений: объясняют специалисты
Пассажирка пыталась захватить самолёт — бабушка вмешалась
Минэнерго России сообщило о росте цен на бензин из-за летнего спроса
Ламинирование, микроблейдинг, ботокс: какие методы коррекции бровей будут в тренде в 2025 году

Собчак раскрывает секрет любви к Богомолову: она искала его всю жизнь

Ксения Собчак объяснила, за что любит Богомолова
1:04
Шоу-бизнес

Журналистка Ксения Собчак рассказала, за какие качества ценит супруга, режиссёра Константина Богомолова.

Режиссёр Константин Богомолов
Фото: Инстаграм Ксении Собчак by неизвестен is licensed under public doman
Режиссёр Константин Богомолов

Ксения Собчак опубликовала фото мужа, Константина Богомолова. На фото он запечатлён с пасынком Платоном и дочкой Аней от актрисы Дарьи Мороз.

Журналистка в день рождения супруга рассказала о том, за что любит Богомолова.

"Человек по природе своей может подчиниться только тому, кто по праву круче, умнее и лучше него самого", — написала Ксения под фото.

Она отметила, что рядом с Константином может почувствовать себя маленькой, хрупкой и нежной девочкой. Именно такого человека, по признанию Ксении, она искала всю жизнь.

Собчак уточнила, что именно Богомолов сам её нашёл и сделал свой выбор в её пользу.

"С днём рождения, и только вперёд — всем ветрам назло!" — обратилась к мужу Ксения.

В этом году Богомолов отмечает свой 50-летний юбилей.

Уточнения

Константи́н Богомо́лов: Богомолов, Константин Юрьевич (род. 1975) — российский театральный деятель, актёр, режиссёр, поэт и клипмейкер.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Популярное
23 июля: День китов и дельфинов, бой под Салтановкой и Майданек

Всемирный день китов и дельфинов отмечается сегодня. Чем еще знаменит день 23 июля в исторической ретроспективе?

23 июля: День китов и дельфинов, бой под Салтановкой и Майданек
Автомобиль есть одно из величайших и полезнейших изобретений последнего времени… — писала газета Русский голос 23 июля 1907 года
Автомобиль есть одно из величайших и полезнейших изобретений последнего времени… — писала газета Русский голос 23 июля 1907 года
24 июля: княгиня Ольга, атомная бомба и Дюма-отец
Хранить русские деньги в заграничных банках становится непростительно безрассудным… — писала газета Русский голос 24 июля 1907 года
Российские спецслужбы развалили Украину изнутри. НАБУ и САП ликвидированы Любовь Степушова Донбасс: Главное на войне — это остаться человеком Дарья Асламова Оптина пустынь: удивительные факты о святых старцах, о которых вы не знали Сергей Лебедев
Последние материалы
Пассажирка пыталась захватить самолёт — бабушка вмешалась
Минэнерго России сообщило о росте цен на бензин из-за летнего спроса
Ламинирование, микроблейдинг, ботокс: какие методы коррекции бровей будут в тренде в 2025 году
Ксения Собчак объяснила, за что любит Богомолова
Врач заявил об угрозе распространения анаплазмоза из-за теплой зимы
Егор Титов: скандалы вокруг клубов РПЛ омрачили подготовку к сезону
Рецепты: как приготовить куриную и говяжью печень с луком, сметаной и яблоками
Хранить русские деньги в заграничных банках становится непростительно безрассудным… — писала газета Русский голос 24 июля 1907 года
Фермер объяснил, почему нельзя хранить помидоры в холодильнике
Блогер Литвин преподнёс жене Lamborghini Urus на свадьбе при участии Нагиева и Гуфа
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.