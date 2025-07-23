Появились силы: Настя Ивлеева призналась, что после голой вечеринки её спас Бог

Блогер Настя Ивлеева поведала, что помогло ей справиться с периодом после отмены из-за скандала с "голой вечеринкой".
Настя Ивлеева призналась, что после громкого скандала почувствовала полное опустошение. Её накрыло такое уныние, что ей не хотелось вставать с кровати.
Блогер, однако, нашла в себе силы обратиться за помощью к Богу.
"Не могу сказать, что произошло чудо на следующий день, но появились силы и спокойствие, я сказала сама себе и в пространство, что со своей стороны сделала всё, что могла и теперь я полностью вверяю себя Богу и вселенной", — поделилась Настя сокровенным в социальных сетях.
После этого, по признанию звезды Интернета, жизнь у неё начала налаживаться. Она посоветовала всем, кто испытывает трудности, отпустить ситуацию и довериться тому, кто оберегает нас наверху.
"И вы есть тут, значит вы нужны", — высказалась Ивлеева.
После голой вечеринки Настя Ивлеева успела выйти замуж и обосноваться в деревне, где её супруг ведёт фермерское хозяйство.
Анастаси́я Вячесла́вовна (На́стя) Ивле́ева (в первом замужестве Узеню́к; род. 8 марта 1991, Разметелево, Ленинградская область) — российская телеведущая, киноактриса и видеоблогер.
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