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Появились силы: Настя Ивлеева призналась, что после голой вечеринки её спас Бог

Настя Ивлеева рассказала, что после голой вечеринки её спасла исповедь в Церкви
1:09
Шоу-бизнес

Блогер Настя Ивлеева поведала, что помогло ей справиться с периодом после отмены из-за скандала с "голой вечеринкой".

Блогер Настя Ивлеева
Фото: ВК-аккаунт Насти Ивлеевой by неизвестен is licensed under public doman
Блогер Настя Ивлеева

Настя Ивлеева призналась, что после громкого скандала почувствовала полное опустошение. Её накрыло такое уныние, что ей не хотелось вставать с кровати.

Блогер, однако, нашла в себе силы обратиться за помощью к Богу.

"Не могу сказать, что произошло чудо на следующий день, но появились силы и спокойствие, я сказала сама себе и в пространство, что со своей стороны сделала всё, что могла и теперь я полностью вверяю себя Богу и вселенной", — поделилась Настя сокровенным в социальных сетях.

После этого, по признанию звезды Интернета, жизнь у неё начала налаживаться. Она посоветовала всем, кто испытывает трудности, отпустить ситуацию и довериться тому, кто оберегает нас наверху.

"И вы есть тут, значит вы нужны", — высказалась Ивлеева.

После голой вечеринки Настя Ивлеева успела выйти замуж и обосноваться в деревне, где её супруг ведёт фермерское хозяйство. 

Уточнения

Анастаси́я Вячесла́вовна (На́стя) Ивле́ева (в первом замужестве Узеню́к; род. 8 марта 1991, Разметелево, Ленинградская область) — российская телеведущая, киноактриса и видеоблогер.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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