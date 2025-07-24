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Кристина Агилера: почему звезда вызывает бурю эмоций в Сети? Узнайте мнение Водонаевой

Кто в тётку превратился: Водонаева оценила внешность Кристины Агилеры
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Шоу-бизнес

Звезда "Дома-2" Алёна Водонаева высказалась о новой фотосессии певицы Кристины Агилеры, внешность которой вызвала споры в Сети.

Певица Кристина Агилера
Фото: Телеграм-канал Алёны Водонаевой by неизвестен is licensed under public doman
Певица Кристина Агилера

Алёна Водонаева поделилась фотографиями 44-летней Кристины Агилеры. Она назвала певицу богиней и объяснила, почему снимки звезды вызвали бурное обсуждение среди интернет-пользователей.

"Знаете почему от неё так бомбит многих в комментариях? Потому что она дико … (восхитительная) девушка", — выразила своё мнение звезда телестройки.

Она похвалила знаменитость за то, что она сохранила свою фигуру.

"А кто в тётку со временем превратился, тот уже не влезет в свое платье 22 года спустя. Кристина — любовь всю жизнь", - высказалась Алёна. 

Ранее Водонаева отчитала Ольгу Бузову за слова о женском животике.

Уточнения

Кристи́на Мари́я Агиле́ра (англ. Christina María Aguilera; род. 18 декабря 1980, Нью-Йорк) — американская певица, автор песен, танцовщица, актриса, продюсер, телезвезда, филантроп, а также посол доброй воли ООН.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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