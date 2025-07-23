Дочь Бони раскрыла секреты роскошной жизни – узнайте, что она посоветовала матери

Дочь Бони объяснила матери, кто может оплатить ей чартерный перелёт

0:54 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

12-летняядочь звезды "Дома-2" Виктории Бони Анджелина дала совет матери о том, как летать бесплатно и с комфортом.

Фото: Инстаграм Виктории Бони by неизвестен is licensed under public doman Дочь Виктории Бони Анджелина

Дочь Виктории Бони знает толк в роскошной жизни. Она объяснила матери, что ей может оплатить чартерный рейс некий мужчина по имени Ваня.

Боня попросила наследницу не называть имён. Девочка уверена, что некий щедрый джентльмен не откажет матери. Виктории эта идея не очень понравилась.

"Когда у тебя безлимитное сознание", — написала под кадрами звезда "Дома-2".

Боня напомнила наследнице, что она вошла в режим жёсткой экономии, летая эконом-классом. Девочка же мечтает о частном перелёте.

Ранее сообщалось, что 13-летняя дочь Виктории Бони заработала 125 тысяч рублей за день.

Уточнения

Викто́рия Анато́льевна Бо́ня (род. 27 ноября 1979, Краснокаменск, Читинская область) — российская телеведущая развлекательных программ, модель, блогер, актриса, спортсмен.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.