Анна Хилькевич предсказала будущее младшей дочке: какой сюрприз её ждет?

Анна Хилькевич протестировала годовалую дочь на будущую профессию

1:12 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Звезда сериала "Универ" Анна Хилькевич провела интересный эксперимент с младшей дочкой, чтобы определить будущее наследницы.

Фото: Телеграм-канал Анны Хилькевич by неизвестен is licensed under public doman Актриса Анна Хилькевич

Анна Хилькевич повторила забавный тренд в Интернете. Она разложила на полу множество разных предметов и пустила дочку Оливию, которой в сентябре исполнится годик, выбирать, что ей по душе.

Малышка бодро поползла к предметам. Девочку сначала привлёк фотоаппарат. Потом она резко схватила градусник. Из этого актриса сделала вывод, что её наследница станет доктором.

Интересы, девочки, однако были очень разносторонними. Она взяла также расчёску и не упустила из виду фотоаппарат. Таким образом ребёнок, по словам старших сестёр, имеет потенциал стать также парикмахером и блогером.

В 2015 году Анна Хилькевич вышла замуж за бизнесмена Артура Волкова (Мартиросяна). Пара воспитывает трёх дочерей: Арианну (род. 14.12.2015) и Анну-Марию (род. 20.08.2018) и младшую Оливию.

Уточнения

Анна Алекса́ндровна Хильке́вич (род. 15 октября 1986, Ленинград) — российская актриса кино, телевидения, озвучивания и дубляжа, телеведущая. Наиболее известна благодаря роли Маши Беловой в телевизионных сериалах «Универ. Новая общага», «Универ. 10 лет спустя» и «Универ. 13 лет спустя».



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.