Анна Хилькевич предсказала будущее младшей дочке: какой сюрприз её ждет?

Звезда сериала "Универ" Анна Хилькевич провела интересный эксперимент с младшей дочкой, чтобы определить будущее наследницы.
Анна Хилькевич повторила забавный тренд в Интернете. Она разложила на полу множество разных предметов и пустила дочку Оливию, которой в сентябре исполнится годик, выбирать, что ей по душе.
Малышка бодро поползла к предметам. Девочку сначала привлёк фотоаппарат. Потом она резко схватила градусник. Из этого актриса сделала вывод, что её наследница станет доктором.
Интересы, девочки, однако были очень разносторонними. Она взяла также расчёску и не упустила из виду фотоаппарат. Таким образом ребёнок, по словам старших сестёр, имеет потенциал стать также парикмахером и блогером.
В 2015 году Анна Хилькевич вышла замуж за бизнесмена Артура Волкова (Мартиросяна). Пара воспитывает трёх дочерей: Арианну (род. 14.12.2015) и Анну-Марию (род. 20.08.2018) и младшую Оливию.
Анна Алекса́ндровна Хильке́вич (род. 15 октября 1986, Ленинград) — российская актриса кино, телевидения, озвучивания и дубляжа, телеведущая. Наиболее известна благодаря роли Маши Беловой в телевизионных сериалах «Универ. Новая общага», «Универ. 10 лет спустя» и «Универ. 13 лет спустя».
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