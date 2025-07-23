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От Black Sabbath до рок-смерти: что означают последние слова Гарика Сукачёва об Оззи Осборне

Сукачёв об Оззи Осборне: он стал гигантом рок-музыки, основав хэви-метал
1:17
Шоу-бизнес

Рок-музыкант Гарик Сукачев оценил вклад в мировую культуру британского рок-певца Оззи Осборна, который ушёл из жизни в возрасте 76 лет.

Певец Оззи Осборн
Фото: ВК-аккаунт Оззи Осборна by неизвестен is licensed under public doman
Певец Оззи Осборн

Гарик Сукачёв назвал Оззи Осборна огромной личностью и ярчайшим художником. Российский музыкант поведал, что впервые услышал песни Black Sabbath в подростковом возрасте. Услышанное оставило глубокий отпечаток в сознании юного слушателя.

"Оззи Осборн, группа Black Sabbath создали целое направление — хэви-метал. Они его создали. Колоссальное историческое событие последней четверти XX века", — выразил своё мнение Сукачёв в беседе с NEWS.ru.

Гарик подчеркнул, что Осборн умер после официального завершения своей музыкальной карьеры, дав прощальные концерты в начале июля. Российский музыкант увидел в этом огромный символизм и величие и назвал это истинной "рок-смертью".

Семья Осборна заверила, что музыкант скончался "в окружении любви". Легенда рок-музыки страдал болезнью Паркинсона. Состояние его здоровья было осложнено и другими недугами.

Уточнения

О́ззи О́сборн (англ. Ozzy Osbourne; настоящее имя — Джон Майкл О́сборн, англ. John Michael Osbourne; 3 декабря 1948, Марстон Грин, Бирмингем — 22 июля 2025, Бирмингем, Западный Мидленд) — британский рок-певец, музыкант, один из основателей и участник группы Black Sabbath, оказавшей значительное влияние на появление таких музыкальных стилей, как хард-рок и хеви-метал.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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